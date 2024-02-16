Войти
ТАСС

Минобороны Украины заявило о создании коалиции ПВО и ПРО по итогам встречи в Рамштайне

243
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Ariel Schalit

По информации главы ведомства, к ней присоединились 15 стран

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международная коалиция по обеспечению Киева средствами противовоздушной и противоракетной обороны была создана по итогам вчерашнего заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Состоялось 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Есть конкретные результаты. ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По информации министра обороны Украины Рустема Умерова, к ней присоединились 15 стран.

Минобороны добавило, что официально запущена работа коалиции дронов. Глава ведомства уточнил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что к ней присоединились восемь стран - Британия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Эстония.

В "формате Рамштайн" представители 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, регулярно встречаются на военно-воздушной базе США в одноименном городе в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Такими обвинениями Киев также пытался оправдать провал контрнаступления, однако чиновники НАТО заявляли, что Украине было передано все необходимое.

Периодически участники формата объявляют о формировании коалиций, которые охватывают различные формы помощи Киеву, в том числе обязательства по поставкам тех или иных видов вооружений. В частности, существуют авиационная, артиллерийская, морская, танковая коалиции, коалиция по разминированию и другие.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Латвия
Литва
Нидерланды
Россия
США
Украина
Швеция
Эстония
Продукция
F125
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
27.10.2023
Игрушечные войска восточного форпоста НАТО
26.08.2022
Украина захотела создать альянс с Британией и Польшей. Но есть одно но
25.10.2021
Неприметный северный альянс
05.08.2020
Крылато-ракетный запах «Морского бриза»
04.09.2019
На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО Northern Coasts
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 06:58
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов