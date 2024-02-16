Минобороны Украины заявило о создании коалиции ПВО и ПРО по итогам встречи в Рамштайне

По информации главы ведомства, к ней присоединились 15 стран

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международная коалиция по обеспечению Киева средствами противовоздушной и противоракетной обороны была создана по итогам вчерашнего заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Состоялось 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Есть конкретные результаты. ПВО. Усиливаем нашу противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По информации министра обороны Украины Рустема Умерова, к ней присоединились 15 стран.

Минобороны добавило, что официально запущена работа коалиции дронов. Глава ведомства уточнил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что к ней присоединились восемь стран - Британия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Эстония.

В "формате Рамштайн" представители 50 государств, оказывающих военную поддержку Украине, регулярно встречаются на военно-воздушной базе США в одноименном городе в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Такими обвинениями Киев также пытался оправдать провал контрнаступления, однако чиновники НАТО заявляли, что Украине было передано все необходимое.

Периодически участники формата объявляют о формировании коалиций, которые охватывают различные формы помощи Киеву, в том числе обязательства по поставкам тех или иных видов вооружений. В частности, существуют авиационная, артиллерийская, морская, танковая коалиции, коалиция по разминированию и другие.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.