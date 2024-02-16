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Рейтер: США хотят сократить закупку F-35 в 2025 году из-за ограничений бюджета

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 февраля. Президент США Джо Байден хочет сократить на 18% количество истребителей F-35, которые Пентагон планировал закупить в 2025 году, из-за ограничений конгрессом США бюджета на оборону.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.

Как заявили агентству источники, общий бюджет США на оборону и национальную безопасность может составить 895 млрд. долл., что недостаточно, и приведет к сокращениям ряда программ, задержкам в реализации существующих программ и "замедлению усилий" по созданию запасов оружия, истощенных из-за конфликтов Украины и Израиля.

"Заказ Пентагона на истребители F-35 компании Lockheed Martin составит менее 70 ед. по сравнению с ожидаемым заказом на 83 истребителя, что приведет к сокращению расходов на их закупку на 1,6 млрд. долл.", – рассказали агентству источники.

Источники добавили, что переговоры по бюджету между министром обороны США Ллойдом Остином и Административно-бюджетным управлением Белого дома в основном завершились, но окончательная сумма может измениться до того, как бюджетный запрос будет обнародован 11 марта.

Отмечается, что сокращение заказов на F-35 может повлиять на работу компании Lockheed Martin, которая получает около четверти своих доходов от программы F-35.

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Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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