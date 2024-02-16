Саудовская Аравия локализует производство некоторых компонентов комплекса ПРО THAAD

ЦАМТО, 15 февраля. Корпорация Lockheed Martin в ходе выставки World Defense Show 2024 (WDS-2024) в Эр-Рияде объявила о заключении контрактов субподряда на локализацию производства в Саудовской Аравии некоторых систем для комплекса ПРО THAAD.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, в соответствии с соглашением о локализации производства между Королевством Саудовская Аравия и Lockheed Martin, с саудовскими промышленными предприятиями заключено два ключевых субподряда на производство в качестве второго поставщика некоторых компонентов для комплексов противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

В частности, контракты поддерживают реализацию одобренных Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) проектов, о которых было объявлено во время проведения выставки World Defense Show 2022. Первый проект предусматривает производство контейнеров для размещения ракет-перехватчиков, второй – производство пусковых поддонов.

Основными партнерами, которые получили субподряды, стали компания Middle East Propulsion Company (MEPC), базирующаяся в Эр-Рияде и специализирующаяся на авиационно-космических технологиях, а также компания Arabian International Company (AIC) из Джидды, которая специализируется на производстве стали. Субподряды также получил ряд других промышленных партнеров Lockheed Martin в Саудовской Аравии.

Как уже сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в октябре 2017 года одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD, связанных услуг поддержки и оборудования. Общая стоимость контракта может составить 15 млрд. долл. Запрос правительство Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

Агентство по противоракетной обороне США подписало с Lockheed Martin контракт стоимостью 945,9 млн. долл. на реализацию в рамках программы "Иностранные военные продажи" первой фазы программы поставки Саудовской Аравии систем THAAD в марте 2019 года. Последний контракт, предусматривающий закупку ракет-перехватчиков и сопутствующего оборудования, был подписан 31 марта 2022 года. После подписания данного соглашения общая стоимость подписанных контрактов по проекту возросла до 7,761 млрд. долл.

Поставка комплексов THAAD обеспечит верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

США планируют завершить строительство в Саудовской Аравии позиционных площадок для размещения первых четырех батарей комплекса THAAD к концу 2026 года, а всех семи – к апрелю 2028 года. Ключевым условием закупки THAAD является локализация части работ в Королевстве, что соответствует приоритетам, изложенным в инициативе правительства Vision 2030, предусматривающей увеличение закупок ВиВТ, произведенных национальным военно-промышленным комплексом.