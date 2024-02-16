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Военное обозрение

Военные КНДР под личным контролем Ким Чен Ына провели испытания противокорабельных ракет нового типа

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы КНДР готовятся принять на вооружение противокорабельные ракеты нового типа, испытания которых завершаются в эти дни. Последние пуски новых ракет прошли под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северная Корея накануне провела испытания новейших противокорабельных ракет нового типа "Падасури-6" ("Орлан"). Как сообщили в ЦТАК, эти ракеты в ближайшее время поступят на вооружение народной армии КНДР. Испытания проходили на одном из военных полигонов на восточном побережье КНДР, запущенные ракеты провели в воздухе 23 минуты, после чего поразили цели я Японском море. Других подробностей не сообщается.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами контрольно-проверочного запуска

- говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что новые ракеты должны поступить на вооружение ВМС КНДР. Республика весьма активно развивает свои вооружения, проводя испытания, несмотря на заявления со стороны Южной Кореи и Японии, которые опасаются эскалации конфликта на полуострове.

В Южной Корее подтвердили прошедшие накануне испытания, по данным Сеула, всего было запущено несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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