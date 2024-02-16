Автономный имитатор субмарин "Ведомый" обеспечит маскировку обитаемых подлодок

В пресс-службе ОСК сообщили, что в районах со сплошным ледовым покровом "Суррогат-В" способен вести ледовую разведку, а в миноопасных районах - поиск мин

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Перспективный морской автономный подводный беспилотник "Суррогат-В" ("Ведомый"), разработанный ЦКБ МТ "Рубин", способен обеспечивать скрытность обитаемых подводных лодок, а также вести ледовую разведку и поиск мин в миноопасных районах. Об этом сообщили журналистам в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит конструкторское бюро.

"Планируется, что "Суррогат-В" будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь - в части сохранения и восстановления их скрытности. "Ведомый" возьмет на себя выполнение задач, которые могут демаскировать "ведущего", - связь, использование активных средств поиска и тому подобное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОСК уточнили, что в районах со сплошным ледовым покровом "Суррогат-В" способен вести ледовую разведку, а в миноопасных районах - поиск мин. Получение этой информации при помощи робота быстрее и безопаснее, чем при обследовании района бортовыми средствами подлодки. "Автономность работы "Суррогата-В" позволяет подлодке решать другие задачи, пока робот обследует район", - добавили в ОСК.

По данным корпорации, аппарат обладает водоизмещением около 40 тонн, дальностью плавания до 800 миль.

Ранее сообщалось, что модульная конструкция робота позволит менять его функциональность: он может имитировать как неатомную, так и атомную подводную лодку, а также вести картографирование местности и разведку.

Аппарат разрабатывался для проведения учений в ситуациях, когда привлечение реальных подводных лодок может отвлекать их от решения основных задач. Использование необитаемого имитатора позволяет также снизить стоимость учений и уменьшить риски, сохранив при этом реалистичность. "Суррогат" оснащен литий-ионной батареей. Этот подводный робот способен обеспечивать учения длительностью до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование подлодки противника, в том числе на больших скоростях хода.