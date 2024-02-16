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ТАСС

Главы МИД Польши и Великобритания призвали США утвердить поддержку Украины

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Дэвид Кэмерон отметил важность того, чтобы по мере возможностей помощь Киеву не иссякала

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Польши и Великобритании Радослав Сикорский и Дэвид Кэмерон призвали Палату представителей Конгресса США утвердить финансовую помощь Украине. Призыв прозвучал на совместной пресс-конференции министров в Варшаве, которая транслировалась Польским телевидением.

"Я бы хотел, чтобы вы трактовали это как наш общий призыв в адрес Палаты представителей США, особенно лично спикера Майка Джонсона, чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

"Это эпохальное решение, которое повлияет на доверие к США их союзников во всем мире. Призываем, чтобы пакет помощи был принят", - добавил Сикорский.

Кэмерон в свою очередь отметил важность того, чтобы по мере возможностей помощь Украине не иссякала. "Это в наших интересах", - констатировал он.

13 февраля законопроект о выделении $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Киева, набрал достаточное для его утверждения количество голосов в ходе финального голосования в Сенате США. За законопроект проголосовали 70 сенаторов, против - 29. После одобрения в Сенате, согласно процедуре, законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон называл ранее предложение Сената "заведомо непроходным". 

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Великобритания
Израиль
Польша
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Украина
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