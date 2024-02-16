На космодроме Восточный собрали "пакет" ракеты-носителя "Ангара-А5" для первого пуска

Специалисты готовятся к перекладке собранного "пакета" ракеты-носителя "Ангара-А5" на рабочее место для стыковки с третьей ступенью и проведению дальнейших проверок и операций

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Пакет" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Ангара-А5" собран на космодроме Восточный, специалисты готовятся переложить собранный "пакет" на рабочее место для стыковки с третьей ступенью. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"Специалисты Космического центра "Восточный" Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (входят в госкорпорацию "Роскосмос") пристыковали четыре боковых блока первой ступени к центральному блоку второй ступени ракеты-носителя "Ангара-А5" в монтажно-испытательном корпусе", - сказано в сообщении.

Специалисты готовятся к перекладке собранного "пакета" ракеты-носителя "Ангара-А5" на рабочее место для стыковки с третьей ступенью и проведению дальнейших проверок и операций. Сборка "пакета" выполнена на стенде револьверного типа, который в октябре 2023 года использовался для сборки электрозаправочного макета "Ангара-НЖ".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".