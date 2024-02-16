Минобороны Великобритании анонсировало поставку вместе с Латвией тысяч дронов для ВСУ

ЦАМТО, 15 февраля. Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БЛА (финансирование поставок будет осуществляться в рамках объявленного ранее пакета военной помощи).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 15 февраля британское Минобороны.

В январе Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2024 год в размере 2,5 млрд. фунтов. Отмечалось, что не менее 200 млн. фунтов будут направлены на "крупнейшую" поставку БЛА Украине, напоминает агентство.

"Украина получит еще тысячи дронов, министр обороны (Британии) Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины беспилотниками", – говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что в рамках коалиции Британия будет способствовать наращиванию поставок Западом Украине дронов с функцией вида от первого лица. Это является первым проектом, который будет профинансирован в рамках объявленного ранее пакета помощи в размере 200 млн. фунтов. Лондон закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, сообщает министерство.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками. В январе украинское Министерство обороны сообщило, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию по обеспечению Украины дронами.