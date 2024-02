До половины своих авианосцев США нацелят на сдерживание Китая и Северной Кореи

Источник изображения: topwar.ru

В этом году США планируют наращивать свою группировку авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания военной активности в регионе со стороны Китая и Северной Кореи. И если сейчас в регионе действуют три авианосца из всего одиннадцати, имеющихся на вооружении США, то вскоре в регион прибудет еще два авианосца, которые находятся в пути. Таким образом, впервые в истории США задействуют почти половину своего флота авианосцев в этом регионе Тихого океана.

Кроме того, авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" был замечен выходящим из порта приписки в Сан-Диего, Калифорния, и направлявшимся в западную часть Тихого океана, согласно данным Fleet and Marine Tracker Военно-морского института США. Также ожидается, что авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон" будет развернут в регионе взамен авианосца ВМС США "Рональд Рейган", который будет переведен из Йокосуки, Япония, для технического обслуживания на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд в Вашингтоне.

В дополнение к "Рональду Рейгану", американские авианосцы "Карл Винсон" и "Теодор Рузвельт" были размещены на Гуаме и Гавайях соответственно в понедельник и, как ожидается, останутся в западной части Тихого океана до апреля и июля соответственно.

В январе 2024 года ударные группы авианосцев "Теодор Рузвельт" и "Карл Винсон" приняли участие в крупном палубном учении с Японией в Филиппинском море, которое включало усиленные операции по морской связи, боевые действия в воздухе и полеты через палубу. По данным 7-го флота ВМС США, эти учения были направлены “на усиление морских комплексных операций и боеготовности”.

Мы становимся более способными, когда работаем вместе для решения общих проблем безопасности на море

- сказал контр-адмирал Кристофер Александер, командующий девятой авианосной ударной группой во главе с "Теодором Рузвельтом".

Также в январе американский авианосец "Карл Винсон" провел военно-морские учения с Южной Кореей и Японией в Восточно-Китайском море после запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности.

Авианосцы являются одним из наиболее заметных активов наших вооруженных сил. Развертывание нескольких авианосцев в регионе посылает очень четкий сигнал противникам

- сказал Брайан Харт, научный сотрудник проекта China Power в вашингтонском аналитическом центре the Centre for Strategic and International Studies.

Учитывая войну на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и нападения хуситов в Красном море, американские военные хотят дать понять, что они могут справиться с этими ситуациями, оставаясь сосредоточенными на приоритетном театре военных действий, которым является Индо-Тихоокеанский регион

- подчеркнул Брайан Харт.