Войти
Военное обозрение

До половины своих авианосцев США нацелят на сдерживание Китая и Северной Кореи

237
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В этом году США планируют наращивать свою группировку авианосцев в западной части Тихого океана с целью сдерживания военной активности в регионе со стороны Китая и Северной Кореи. И если сейчас в регионе действуют три авианосца из всего одиннадцати, имеющихся на вооружении США, то вскоре в регион прибудет еще два авианосца, которые находятся в пути. Таким образом, впервые в истории США задействуют почти половину своего флота авианосцев в этом регионе Тихого океана.

Кроме того, авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" был замечен выходящим из порта приписки в Сан-Диего, Калифорния, и направлявшимся в западную часть Тихого океана, согласно данным Fleet and Marine Tracker Военно-морского института США. Также ожидается, что авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон" будет развернут в регионе взамен авианосца ВМС США "Рональд Рейган", который будет переведен из Йокосуки, Япония, для технического обслуживания на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд в Вашингтоне.

В дополнение к "Рональду Рейгану", американские авианосцы "Карл Винсон" и "Теодор Рузвельт" были размещены на Гуаме и Гавайях соответственно в понедельник и, как ожидается, останутся в западной части Тихого океана до апреля и июля соответственно.

В январе 2024 года ударные группы авианосцев "Теодор Рузвельт" и "Карл Винсон" приняли участие в крупном палубном учении с Японией в Филиппинском море, которое включало усиленные операции по морской связи, боевые действия в воздухе и полеты через палубу. По данным 7-го флота ВМС США, эти учения были направлены “на усиление морских комплексных операций и боеготовности”.

Мы становимся более способными, когда работаем вместе для решения общих проблем безопасности на море

- сказал контр-адмирал Кристофер Александер, командующий девятой авианосной ударной группой во главе с "Теодором Рузвельтом".

Также в январе американский авианосец "Карл Винсон" провел военно-морские учения с Южной Кореей и Японией в Восточно-Китайском море после запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности.

Авианосцы являются одним из наиболее заметных активов наших вооруженных сил. Развертывание нескольких авианосцев в регионе посылает очень четкий сигнал противникам

- сказал Брайан Харт, научный сотрудник проекта China Power в вашингтонском аналитическом центре the Centre for Strategic and International Studies.

Учитывая войну на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и нападения хуситов в Красном море, американские военные хотят дать понять, что они могут справиться с этими ситуациями, оставаясь сосредоточенными на приоритетном театре военных действий, которым является Индо-Тихоокеанский регион

- подчеркнул Брайан Харт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Украина
Филиппины
Южная Корея
Япония
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Похожие новости
07.06.2022
Патрульное предупреждение: о чем говорят полеты боевых самолетов РФ и КНР над Азией
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
30.06.2016
Международные морские учения RIMPAC. Досье
20.06.2016
Стратегический партнер России
19.03.2012
Нужно ли беспокоиться из-за увеличения военного бюджета Китая?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера