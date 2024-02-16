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Военное обозрение

Эквадор получит от США вертолеты Black Hawk в обмен на российские Ми-171

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Источник изображения: topwar.ru

США продолжают «выжимать» максимальную выгоду из развязанного ими конфликта на Украине. Американский ВПК сегодня переживает, без преувеличения, один из лучших периодов.

Сначала Вашингтон заставил своих партнеров в Европе передать устаревшее вооружение Киеву. Последние, в свою очередь, вынуждены обновлять запасы, покупая американское оружие.

Теперь, судя по всему, США взялись за Латинскую Америку. Как пишет портал Infodefensa, Штаты передадут Эквадору многоцелевые транспортные вертолеты UH-60A/L Black Hawk. При этом неназванное количество винтокрылых машин от Sikorsky будут переданы взамен на российские Ми-171 и Ми-171В, стоящие на вооружении у эквадорских сухопутных войск.

В материале говорится, что вышеупомянутый обмен происходит в рамках соглашения с США о передаче им вооружений и военной техники российско-советского производства. В то же время Эквадор станет шестым латиноамериканским государством, на вооружении которого будут стоять вертолеты Black Hawk.

Касательно Ми-171, в статье говорится, что эквадорские военные их практически не используют по причине нехватки запчастей. В рабочем состоянии на данный момент якобы находится лишь один вертолет.

В свою очередь, США в данном случае «убьют сразу двух зайцев». Во-первых, теперь проводить обслуживание и поставлять запасные части для вертолетов армии Эквадора будут американские компании. Естественно, не бесплатно.

Во-вторых, полученные Ми-171 будут переданы Киеву в качестве военной помощи. Несмотря на то, что большинство из них в нерабочем состоянии.

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Страны
США
Украина
Эквадор
Продукция
UH-60
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-8АМТ
Компании
Sikorsky Aircraft
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