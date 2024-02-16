ЦАМТО: вброс о размещении Россией ЯО в космосе призван надавить на конгресс

ЦАМТО, 15 февраля. Выдумка о планах России разместить ядерное оружие в космосе для поражения американских спутников призвана продавить в конгрессе США решение о выделении пакета военной помощи Украине.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался раскрыть, о чем идет речь, но пообещал в четверг провести брифинг для лидеров конгресса.

"У России до сих пор не было намерений размещать ядерное оружие в космосе. Данная публикация является вбросом, причина появления которого сейчас – заставить конгресс США согласовать решение о выделении пакета военной помощи Украине и Израилю, а также средств на возведение стены на границе Штатов с Мексикой", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, сообщение ABC является частью "комплексной информационной операции", направленной то, чтобы продавить республиканцев в конгрессе, чтобы они одобрили выделение военной помощи Киеву.

Собеседник агентства подчеркнул, что у РФ есть более дешевые и эффективные средства, которые могли бы подавить американские спутники.

"Это вопрос подходов. Дело в том, что вывод ядерного оружия в космос неэффективен с точки зрения его дальнейшего применения, поскольку у России есть гораздо более простые и дешевые средства, чтобы вывести из строя, в случае военных действий, значительную часть спутниковой группировки США", – отметил И.Коротченко.

Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект о возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.