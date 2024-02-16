Россия накажет санкциями. В США представили Америку после выхода из НАТО (The National Interest, США)

TNI: многие страны сблизятся с Россией в случае выхода США из НАТО

Если США выйдут из НАТО, они лишатся статуса сверхдержавы и едва ли сохранят свое присутствие в Европе, Африке или на Ближнем Востоке, пишет TNI. Многие страны сблизятся с Россией и Китаем. А сама Америка окажется под санкциями со стороны новых лидеров.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Действуя в одиночку, Америка перестанет быть сверхдержавой — возможно, мы даже не выживем

Нельзя отрицать, что США остаются самой могущественной сверхдержавой в мире — со значительной экономикой, огромными вооруженными силами и, что важнее всего, ядерным арсеналом, который сможет уничтожить весь мир, если дело дойдет до худшего. Но даже будучи сверхдержавой, США не могут выстоять в одиночку.

Это следует держать в уме, поскольку бывший президент Дональд Трамп напомнил в субботней предвыборной речи в Южной Каролине, что некоторые союзники США не исполняют взятых на себя финансовых обязательств по национальной обороне. Он вспомнил, как в бытность свою президентом попенял некоему неназванному союзнику: “Ах, вы не заплатили? Что ж, счета надо оплачивать”.

Эти слова были встречены громом аплодисментов.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил необычайно резким заявлением, что Трамп угрожает безопасности всего трансатлантического альянса.

“Малейшая мысль, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску”, — заявил Столтенберг.

Многие американцы полагают, что НАТО больше не нужна, а Европа должна решать свои дела сама. Пожалуй, им стоит пересмотреть фильм “Красный рассвет” 1984 года (о третьей мировой и вторжении советских войск. – Прим. ИноСМИ) или даже его переделку 2012 года. Ни одна из этих лент особенно не хороша, но оригинал начинается со зловещего предупреждения, что НАТО распалась, а США вступили в период изоляционизма. А после этого в сельской школе высаживаются советские десантники.

Это как минимум надуманно, но от мысли, что Америке придется стоять в одиночку, по спине должны побежать мурашки.

Если мы не будет стоять рядом с Европой, то и Европы не окажется рядом с США в нужный момент.

“Ну и что”, — ответят трамписты и почти наверняка добавят: “Больно надо!”.

Нужна ли Америке НАТО?

Вот в чем загвоздка: выйдя из НАТО, США едва ли сохранят свое присутствие в Европе, Африке или на Ближнем Востоке. Инстинктивная реакция будет: “Ну и ладно”, — но это совсем не ладно. Многие страны могут даже сблизиться с Россией или Китаем.

Если наши союзники и партнеры не смогут рассчитывать на наше присутствие, то мы лишимся доступа ко многим военным базам по всему миру. Это может показаться не такой уж серьезной проблемой, ведь у нас есть крупный военно-морской флот и мощная авиация, которая может достичь Ближнего Востока из континентальной части США.

Но вот в чем дело. Дальность наших атомных суперавианосцев, может, и почти неограниченная, но у судов, их поддерживающие, — отнюдь. И вот им-то и нужны все эти базы по всему миру. Без дружественных портов ВМС США из сил для океанских просторов превратится во флот для прибрежных вод, который сможет действовать лишь близ самой Америки.

Да, B-1, B-2 и B-52 могут облететь весь земной шар благодаря современным методам дозаправки в воздухе, но радиус действия самих дозаправщиков ограничен. И без баз в Европе, Азии и на Ближнем Востоке нам станет намного труднее летать по всему миру.

Можно опять же возразить: “Подумаешь, США ведь в любом случае смогут защититься, ведь так?”.

Как и в прошлые две мировые войны, нас защитят океаны. Мы сами добываем себе нефть и производим достаточно еды. Америка выживет и без остального мира. Вот только при этом мы лишимся доступа к мировым рынкам, и к тому же на США обрушатся санкции со стороны новых сверхдержав — Китая и России.

Мы не сможем защититься

У США мощная армия, но всякий, кто в теме, знает, что у нее серьезные кадровые проблемы: ВМС США сократились до размеров, невиданных со времен Первой мировой войны, а парк ВВС США ужался до размеров межвоенной эпохи.

Мало того, на прошлой неделе стало известно, что китайские хакеры орудуют в компьютерных сетях США уже на протяжении полувека или даже дольше. Пекин может развернуть против США массированную кибератаку, нанести колоссальный вред нашей экономике и выключить нам свет в самом буквальном смысле.

А теперь представьте, если атаку устроит целая коалиция из Китая, России, Северной Кореи и Ирана при поддержке марионеток и других стран, возомнивших, что гегемон ослабел?

Что мы сможем предпринять, кроме ядерного ответа?

Но серьезная угроза кроется в том, что мы не сможем рассчитывать даже на ядерное оружие. Кибератака может вывести из строя наши наземные ракеты, предупреждают эксперты. Наши бомбардировщики не долетят до целей на другом конце земного шара без поддержки союзников. Наши F-35, может, и лучшие в мире, но как они достигнут места назначения? Остается лишь наш стареющий подводный флот — а он может не справиться со всеми противниками сразу, если нам придется действовать в одиночку.

Оборонная промышленность тоже пострадает

Если США выйдут из НАТО, то и спрос на американское оружие наверняка сократится. Европа уже разрабатывает истребитель шестого поколения, поэтому можно ожидать отмену дальнейших заказов на F-35. То же касается и ряда сухопутных систем.

Помимо имеющихся вариантов из Германии, Франции, Великобритании и Израиля свою оружейную промышленность развивают и другие страны, например Польша, Япония и Южная Корея. Дни США как главного поставщика оружия могут быть сочтены, если мы действительно намерены действовать в одиночку.

Речь идет не только о прибылях Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест в этих компаниях и их подрядчиках. Да, США тратят на свою армию больше всех остальных, но даже этого не хватит, чтобы удержать все эти компании на плаву, ведь для этих фирм все решает экспорт.

Все это следует учитывать, когда тот или иной политик упрекает союзников и требует “раскошелиться”. Какой вклад США сочтут достаточным? Да, каждый из наших союзников должен вносить свою лепту, и они стараются. Но важно помнить, что даже если все наши союзники по НАТО дружно увеличат расходы на оборону, это отнюдь не значит, что нам придется платить меньше.

Ведь если нам придется действовать в одиночку, издержки Америки не ограничатся деньгами.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За свою двадцатилетнюю карьеру журналиста сотрудничал с более чем четырьмя дюжинами журналов, газет и сайтов, опубликовав более 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Публиковался в Forbes и Clearance Jobs