Китайский производитель Norinco представил новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовик

Китайский государственный производитель наземных оружейных систем холдинг Norinco представил новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовой автомобиль.

Высокоавтоматизированная система, ориентированная на экспортные рынки, объединяет шасси грузовика 6x6 с беспилотной башней со 155-мм гаубицей L/52.

Оружие было показано вместе с существующей артиллерийской продукцией в рекламном видеоролике Norinco, который был распространен во время празднования китайского Нового года.

Башня новой артиллерийской установки идентична той, что используется на гусеничной самоходной гаубице SH16, конструкция которой впервые появилась в каталоге Norinco в 2022 году. Norinco указывает боевую массу в 32 тонны. Обслуживают гаубицу всего два члена экипажа, находящиеся в бронированной кабине грузовика.

По словам бывшего военного атташе США в Пекине и эксперта по НОАК Дэнниса Бласко, продемонстрированное вооружение напоминает установленную на грузовике гаубицу PLC-181, широко распространенную в НОАК.

Обсуждая темпы развития артиллерии НОАК, Бласко отметил:

Хотя на вооружении все еще есть некоторые устаревшие типы артиллерии, основная часть артиллерийских вооружений новая, произведенная с 2000-х годов