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Военное обозрение

Китайский производитель Norinco представил новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовик

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Norinco
Холдинг Norinco представил новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовой автомобиль.
Источник изображения: Norinco

Китайский государственный производитель наземных оружейных систем холдинг Norinco представил новый тип гаубицы, устанавливаемой на грузовой автомобиль.

Высокоавтоматизированная система, ориентированная на экспортные рынки, объединяет шасси грузовика 6x6 с беспилотной башней со 155-мм гаубицей L/52.

Оружие было показано вместе с существующей артиллерийской продукцией в рекламном видеоролике Norinco, который был распространен во время празднования китайского Нового года.

Башня новой артиллерийской установки идентична той, что используется на гусеничной самоходной гаубице SH16, конструкция которой впервые появилась в каталоге Norinco в 2022 году. Norinco указывает боевую массу в 32 тонны. Обслуживают гаубицу всего два члена экипажа, находящиеся в бронированной кабине грузовика.

По словам бывшего военного атташе США в Пекине и эксперта по НОАК Дэнниса Бласко, продемонстрированное вооружение напоминает установленную на грузовике гаубицу PLC-181, широко распространенную в НОАК.

Обсуждая темпы развития артиллерии НОАК, Бласко отметил:

Хотя на вооружении все еще есть некоторые устаревшие типы артиллерии, основная часть артиллерийских вооружений новая, произведенная с 2000-х годов
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Страны
Китай
США
Компании
Norinco
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