Всемирный банк оценил в $480 млрд объем средств для восстановления Украины

Организация отмечает, что самые крупные расходы будут связаны с жилищным строительством - более $80 млрд

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) оценивает, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $486 млрд. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

Расчеты ВБ основываются на данных прямого физического ущерба зданиям и инфраструктуре страны за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Организация отмечает, что самые крупные расходы будут связаны с жилищным строительством - более $80 млрд, с транспортом - почти $74 млрд, а также с восстановлением торгового и промышленного секторов ($67,5 млрд).

В декабре банк сообщил, что он выделил уже более $39 млрд на экстренную финансовую поддержку Украины. В эту сумму входят обязательства и обещания таких стран-доноров, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония.