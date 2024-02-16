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Интерфакс-АВН

Американская станция Nova-C начала полет к Луне

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©Intuitive Machines
©Intuitive Machines.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Автоматическая межпланетная станция Nova-C техасской компании Intuitive Machines в четверг, стартовавшая в четверг к Луне, успешно выведена орбиту, сообщило NASA.

Запуск Nova-C (IM-1) был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 01:05 по времени Восточного побережья США (в 09:05 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 48 минут аппарат отделился от второй ступени ракеты и вышел на отлетную (переходную) орбиту к Луне.

Прилунение предполагается 22 февраля в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли. Посадочный модуль должен проработать на Луне 14 дней.

Миссия, стоимость которой оценивается в $118 млн, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В качестве полезной нагрузки межпланетная станция весом 657 кг, которую Intuitive Machines назвала Odysseus ("Одиссей"), несет шесть научно-исследовательских приборов NASA, предназначенных для изучения окружающей среды в зоне посадки, радиоастрономии, отработки технологии точной посадки, связи и автономной навигации. С борта станции на орбиту Луны будет выведен кубсат для проверки связи между ее поверхностью и Землей через этот малый спутник. Odysseus также несет шесть коммерческих грузов для различных клиентов.

"Научно-технологические грузы, отправляемые на поверхность Луны, призваны заложить основу для пилотируемых миссий и устойчивого присутствия человека на лунной поверхности", - указали в компании Intuitive Machines.

Если спускаемый аппарат успешно приземлится на Луну, это будет первая более чем за 50 лет посадка на естественный спутник Земли американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществит частная компания.

Компания Intuitive Machines планирует в марте отправить к Луне второй посадочный модуль, а в июне - третий.

В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Американский частный лунный посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Аппарат, пробывший в космосе 10 дней, в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

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США
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NASA
SpaceX
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Falcon РН
Луна
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