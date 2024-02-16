В Пакистане состоялась закладка киля второй ДЭПЛ класса "Хангор"

ЦАМТО, 15 февраля. Командование ВМС Пакистана сообщило о состоявшейся 14 февраля на верфи Karachi Shipyard and Engineering Works церемонии закладки киля второй ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B").

Новая подлодка предназначена для ВМС Пакистана.

В мероприятии приняли участие начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, представители посольства Китая, китайских компаний China Shipbuilding Offshore Company (CSOC), Wuchang Shipbuilding Industry Group, Министерства обороны и ВМС Пакистана, другие высокопоставленные лица.

В общей сложности соглашение между Пакистаном и Китаем предусматривает строительство 8 подводных лодок серии, четыре из которых должна построить верфь Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае, а остальные четыре – KS&EW в Пакистане. Как заявлено, подводные лодки класса "Хангор" предназначены для выполнения различных задач и позволят поражать цели на больших дальностях в условиях широкого спектра угроз.

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок была одобрена пакистанским правительством в апреле 2015 года. В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл.

В августе 2016 года глава постоянного комитета Национального собрания Пакистана по обороне Шейх Рохал Асгхар впервые официально подтвердил, что Китай поставит ВМС Пакистана восемь подводных лодок для обеспечения обороны прибрежных районов. В соответствии с соглашением, четыре подлодки будут построены в Китае и поставлены ВМС Пакистана в 2022-2023 годах. Оставшиеся четыре субмарины должны быть построены в Пакистане на предприятии KS&EW и переданы ВМС Пакистана к 2028 году. В настоящее время программа отстает от графика.

Церемония резки первой стали для пятой подводной лодки класса "Хангор" и первой ДЭПЛ пакистанской постройки состоялась на предприятии KS&EW в Пакистане в начале декабря 2021 года. Спуск подлодки на воду прошел 26 декабря 2022 года. Одновременно началась резка стали для строительства второй подводной лодки. Головная ДЭПЛ пакистанской постройки получит наименование "Тасним".

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Тип-039A/041" "Юань". Согласно данным пакистанского оборонного блога Quwa, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составляет 76 м, ширина – 8,4 м, водоизмещение – 2800 т. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о точных характеристиках, силовой установки, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии.