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В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ

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Танки Т-80БВМ
Танки Т-80БВМ.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российская армия получила танки Т-80 за счет поставки новой партии модернизированных и усиленных Т-80БВМ, поставленных Омским заводом транспортного машиностроения. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM), который также назвал преимущества боевой машины.

Модернизированные танки Т-80БВМ получили усиленную динамическую броню, что существенно повышает защищенность экипажа. Кроме того, машины имеют дополнительный модуль защиты башни, который был представлен на военном форуме «Армия-2023», позволяющий выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет. Также танк оснащен принципиально новой системой связи, которую невозможно заглушить.

Как пишет издание, Министерство обороны РФ отдавало предпочтение Т-72 и Т-90 из-за их гораздо более низких эксплуатационных расходов. Однако этим более дешевым танкам не хватает дополнительной мобильности, которыми обладает Т-80 благодаря газотурбинному двигателю. Такие двигатели значительно увеличивают потребности в техническом обслуживании, однако обеспечивают большое преимущество в мобильности, при этом только американский M1 Abrams также оснащен газотурбинными двигателями. В то же время Т-80 имеет лучшее соотношение мощности и веса.

Также сообщается, что Омсктрансмаш начал работы по возобновлению производства Т-80, которые дополнят текущее производство танков Т-90М и танков следующего поколения Т-14 на Уралвагонзаводе. Ожидается, что новые серийные модели будут иметь значительно улучшенную конструкцию по сравнению с новейшими танками Т-80БВМ.

В январе в Минобороны сообщили, что российские Т-80БВМ в зоне специальной военной операции оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», подавляющими сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров.

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Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Т-72
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
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