Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран

ЦАМТО, 15 февраля. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран.

"Результаты 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Пятнадцать стран уже присоединились", – цитирует "РИА Новости" Р.Умерова.

По его словам, также запустили работу коалиции дронов, к ней присоединились Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. "Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство… F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами", – добавил Р.Умеров.

Заседание контактной группы прошло 14 февраля. Первая встреча коалиции состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.