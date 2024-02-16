Войти
ЦАМТО

Умеров заявил о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран

236
0
0
Рустем Умеров, министр обороны Украины
Рустем Умеров, министр обороны Украины.
Источник изображения: © AFP 2023 / ANDRII NESTERENKO

ЦАМТО, 15 февраля. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 стран.

"Результаты 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Провели плодотворные переговоры в рамках коалиции возможностей. Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Пятнадцать стран уже присоединились", – цитирует "РИА Новости" Р.Умерова.

По его словам, также запустили работу коалиции дронов, к ней присоединились Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. "Разминирование. 20 стран официально присоединились. Благодарен Литве за лидерство… F16. Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами", – добавил Р.Умеров.

Заседание контактной группы прошло 14 февраля. Первая встреча коалиции состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. В контактной группе участвуют более 50 стран, в том числе все члены НАТО и большинство государств ЕС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Латвия
Литва
Нидерланды
Украина
Швеция
Эстония
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
30.10.2023
Украину предупредили: Запад потребует платить по счетам, но она не сможет
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
26.08.2022
Украина захотела создать альянс с Британией и Польшей. Но есть одно но
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера