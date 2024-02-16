Войти
Военное обозрение

Внедрение на Западе технических новшеств в беспилотной авиации может осложнить борьбу с БПЛА в боевых условиях

245
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Недавно испанская инженерная компания Grupo Oesía представила навигационный комплект для БПЛА, не предполагающий наличия привязки беспилотника к Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS). Такое техническое решение специально разработано для работы в особо сложных, в том числе боевых, ситуациях. Точность и надежность навигации беспилотных летательных аппаратов при этом обеспечивается системой определения положения и курса (AHRS) POLAR-300 с современной системой визуальной навигации VNS01.

Таким образом, беспилотник, оснащённый данными системами, может обходиться без глобальных спутниковых систем позиционирования типа GPS и подобных ей. Этот навигационный комплект с отказом в использовании GNSS обеспечивает, как утверждается, исключительную точность навигации, допускающую частоту ошибок на уровне 0-1% на пройденных расстояниях, что превосходит точность, которая достигается при помощи традиционных методов глобального позиционирования.

Кроме того, данные системы позволяют противостоять современным средствам борьбы с беспилотниками. Комплект Oesía оснащен алгоритмами, может использовать сложные методы "подмены" и постановки помех и противодействовать им.

Появление подобных западных систем на поле боя существенно осложнит борьбу с угрозами, которые представляют беспилотники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
GPS
БПЛА
Похожие новости
20.09.2011
«Инспектор», космос и безопасность
05.05.2011
Белорусская ПВО учтет ошибки ливийского противоракетного щита
17.02.2011
ВС Греции разрабатывают национальные разведывательные БЛА
21.09.2010
Американские беспилотники допустили к полетам в гражданском пространстве
02.08.2010
Американские ВВС намерены уничтожать системы ПВО противника с помощью массированной атаки недорогими беспилотниками-«камикадзе»
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
23.11.2007
По заказу Минобороны РФ в 2008 году будет изготовлена партия мишеней Е-95М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера