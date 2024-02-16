Внедрение на Западе технических новшеств в беспилотной авиации может осложнить борьбу с БПЛА в боевых условиях

Недавно испанская инженерная компания Grupo Oesía представила навигационный комплект для БПЛА, не предполагающий наличия привязки беспилотника к Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS). Такое техническое решение специально разработано для работы в особо сложных, в том числе боевых, ситуациях. Точность и надежность навигации беспилотных летательных аппаратов при этом обеспечивается системой определения положения и курса (AHRS) POLAR-300 с современной системой визуальной навигации VNS01.

Таким образом, беспилотник, оснащённый данными системами, может обходиться без глобальных спутниковых систем позиционирования типа GPS и подобных ей. Этот навигационный комплект с отказом в использовании GNSS обеспечивает, как утверждается, исключительную точность навигации, допускающую частоту ошибок на уровне 0-1% на пройденных расстояниях, что превосходит точность, которая достигается при помощи традиционных методов глобального позиционирования.

Кроме того, данные системы позволяют противостоять современным средствам борьбы с беспилотниками. Комплект Oesía оснащен алгоритмами, может использовать сложные методы "подмены" и постановки помех и противодействовать им.

Появление подобных западных систем на поле боя существенно осложнит борьбу с угрозами, которые представляют беспилотники.