Как получить гражданство Вануату?

Вануату — страна, расположенная в Тихом океане между Новой Зеландией и Австралией, заслуженно считается одним из самых красивых мест на Земле. Этот тропический архипелаг, известный своим разнообразным растительным и животным миром, является идеальным местом для отдыха, работы и проживания. Вся ваша семья может получить паспорта Вануату без каких-либо проблем. Что нужно для этого сделать? Давайте попробуем разобраться.

Гражданство Вануату имеет множество преимуществ:

Отсутствие необходимости быть военнообязанным. Вануату является мирной и стабильной страной, где жители не испытывают угрозы военных конфликтов или политических неурядиц. Это создает безопасную и спокойную обстановку для всех резидентов и граждан.

Культурное разнообразие. Вануату населяют представители множества различных этнических групп, говорящих более чем на сотне языков. Это создает уникальную среду, где каждый может погрузиться в культуру и историю этого потрясающего архипелага. Гражданство Вануату дает возможность не только наслаждаться красотами природы, но и общаться с интересными людьми.

Множество экономических преимуществ, которые могут быть интересны для бизнесменов и инвесторов. Например, страна имеет благоприятный налоговый режим, включая отсутствие налога на доходы, наследство и капиталовложения. Это делает Вануату привлекательным местом для развития бизнеса и инвестирования.

Возможность свободного передвижения. Граждане Вануату имеют право посещать большинство стран без необходимости получения визы. Это открывает множество возможностей для путешествий и деловых поездок.

Оформление паспорта Вануату является простым и относительно быстрым процессом

Вам потребуется внести безвозмездную дотацию в государственный фонд в зависимости от количества членов семьи, которые хотели бы получить гражданство. Например, только для основного заявителя потребуется внести сумму от US$ 145 000, включая рассмотрение заявки и другие административные расходы. При этом, сумма может увеличиваться в зависимости от наличия супруга и дополнительных членов семьи. Такой подход позволяет получить гражданство всей семье и обеспечить себе райскую жизнь на островах Вануату. За более подробной консультацией обращайтесь в International Wealth.

Будучи гражданином Вануату, вы окажетесь в самом сердце тропического рая. Это шанс начать новую главу в своей жизни и обрести истинное счастье в этом сказочном уголке нашей планеты.