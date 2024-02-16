Реализует ли Германия свои грандиозные военные амбиции? (Financial Times, Великобритания)

FT: немецкая армия оснащена хуже, чем до конфликта на Украине

Военный потенциал Германии опасно ослаблен, пишет FT. Бундесвер сегодня вооружен даже хуже, чем до конфликта на Украине. Германия отдала Киеву большое количество своей лучшей боевой техники и до сих пор не знает, как и когда эта нехватка будет устранена.

Гай Чазан (Guy Chazan), Сэм Джонс (Sam Jones)

Берлин стал серьезнее и решительнее относиться к своей национальной безопасности. Но вопрос в том, сможет ли он выделять необходимые для этого ассигнования.

Военная база Хольцдорф когда-то была предметом гордости коммунистической Восточной Германии, являясь стратегической твердыней для стран Варшавского договора, которые противостояли Североатлантическому альянсу. Теперь базу перестраивают, делая из нее крупнейшую цитадель в противостоянии с Россией.

Строители удлиняют взлетно-посадочную полосу, чтобы там мог совершать посадку любой самолет из натовского арсенала. Скоро туда прибудут 60 новых тяжелых транспортных вертолетов "Чинук" и система ПРО "Хец" из Израиля, способная сбивать межконтинентальные баллистические ракеты еще до того, как они войдут в верхние слои земной атмосферы.

"На инфраструктуру Хольцдорфа потратят более 500 миллионов евро. Это ангары, ремонтные площадки и новые зоны полетов", — говорит немецкий штабной офицер полковник Кристиан Гюнч (Christian Guntsch), отвечающий за расширение базы.

По его словам, прибытие "Чинуков" станет кульминацией проводимых преобразований. Они придут на смену громоздким вертолетам CH-53 Сикорского, которые находятся на вооружении с 1972 года. Эти машины настолько старые, что военные не могут найти для них запчасти, когда они ломаются.

Оплата "Чинуков" и ЗРК "Хец" производится из нового фонда бундесвера с объемом заемного капитала 100 миллиардов евро. Это центральный элемент нового, более жесткого и решительного подхода Берлина к национальной безопасности.

Данный инвестиционный фонд наглядно демонстрирует стремление Германии занять первое место в Европе по военным расходам и создать самую крупную на континенте регулярную армию. Она должна стать реальной силой, способной в кратчайшие сроки развернуть свои боевые части и вступить в жестокую сухопутную войну у своего порога.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о выделении средств уже на третий день после того, как Россия начала военную операцию на Украине. Он сделал это, выступив в бундестаге с речью. Вооруженный конфликт на Украине Шольц назвал Zeitenwende, или поворотным моментом в современной истории Германии.

Такое решение позволило канцлеру выполнить одно из своих ключевых обещаний: то, что Германия будет выделять на нужды обороны 2% от своего ВВП. Такой целевой показатель зафиксирован в документах НАТО от 2014 года, но до текущего года Германия ни разу его не достигала.

В этом году страна потратит на оборону почти 72 миллиарда евро. Это больше, чем когда бы то ни было за всю историю бундесвера. 52 миллиарда будет выделено из бюджета, а 19,8 миллиарда евро — из инвестиционного фонда.

"Преобразования, которые мы наблюдаем с января 2022 года, носят революционный характер в сравнении с той политикой, которую Германия проводила в прошлом", — говорит военный аналитик Клаудия Майор (Claudia Major) из Немецкого института международной политики и безопасности.

Но вопрос в том, что будет после 2027 года, когда средства фонда иссякнут.

Эксперты считают, что к тому времени Германии придется дополнительно раскошеливаться на 25-30 миллиардов евро в год из средств государственного бюджета, чтобы обеспечивать показатель в 2%. Это умопомрачительная сумма, и она потребует резкого сокращения социальных программ, если страна хочет сохранить баланс бюджета.

"Нам надо шире обсудить вопрос о том, откуда мы возьмем дополнительные 30 миллиардов евро", — говорит Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), долгое время работавший советником по внешней политике у бывшего канцлера Ангелы Меркель, а ныне руководящий Мюнхенской конференцией по безопасности, которую называют "оборонным Давосом". На этой неделе начнется ее очередное заседание.

"Нужны серьезные дебаты о ресурсах и о том, как их распределять, — поясняет он. — У меня такое впечатление, что правительство боится такой дискуссии и просто ее откладывает".

Но в правительстве есть один человек, которые открыто обращается к данной проблеме. Это популярный министр обороны Борис Писториус. Он утверждает, что в отсутствие долгосрочной перспективы бундесвер, а также снабжающие его производители оружия не могут строить планы на будущее.

Выступая в конце января в бундестаге, Писториус сказал, что обороне нужен "надежный, устойчивый и, да, постоянно увеличивающийся военный бюджет".

"Фонд на 100 миллиардов евро — это важный первый шаг, — заявил он депутатам парламента. — Но мы уже сегодня должны задуматься о том, как надлежащим образом оснащать и обеспечивать бундесвер после того, как средства из фонда будут потрачены".

Призывы выделить больше денег подкрепляются усиливающейся риторикой, которая, по признанию самого Писториуса, "должна встряхнуть и пробудить немцев". Например, в прошлом месяце он заявил, что Путин "через пять-восемь лет" сможет напасть на страну-члена НАТО. "Уровень угроз в Европе такой, какого мы не видели последние 30 лет", — сказал он корреспонденту газеты Tagesspiegel.

Эти опасения сегодня усиливаются из-за угрозы прихода Дональда Трампа на второй президентский срок и новой эры американского изоляционизма, которую этот приход предвещает. В прошлую субботу Трамп объявил, что его администрация будет "поощрять" Россию к нападению на тех членов НАТО, которые тратят на оборону недостаточно средств. В Германии многие осудили такое заявление. Шольц сказал, что нападки на принцип коллективной обороны НАТО "безответственны, опасны и полностью соответствуют интересам России".

За прошедшие несколько лет Европа обязалась больше тратить на коллективную оборону. Такое обязательство основано на посылке о том, что немецкие военные расходы останутся на нынешнем рекордном уровне. Но это может оказаться не более чем благочестивой надеждой.

Депутаты от трех партий, составляющих коалиционное правительство Шольца, пренебрежительно отзываются об усиливающихся опасениях по поводу долгосрочного финансирования армии. Они цитируют министра финансов Кристиана Линднера, который в конце января заверил комитет бундестага по обороне, что показателю в 2% ничто не угрожает.

"Он сказал, что министерство финансов начинает готовиться к этому в своем среднесрочном финансовом планировании", — заявляет председатель этого комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

В любом случае, добавляет она, все три партии из коалиционного правительства, а также оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) и баварский Христианско-социальный союз (ХСС) твердо намерены придерживаться показателя в 2%.

"На этом настаивает канцлер, на этом настаивают министры финансов, иностранных дел и обороны. ХДС/ХСС тоже заявляют о своей приверженности этому целевому показателю", — говорит она. — Так что кто бы ни пришел к власти после следующих выборов, все должны ощущать ответственность за реализацию этой цели".

Но в кулуарах никто из власть предержащих, похоже, не знает, как достичь этой цели — особенно если принять во внимание жесткие ограничения, наложенные на немецкий бюджет. Германия — одна из немногих стран, где ограничения на новые заимствования включены в конституцию и носят название "долговой тормоз".

С такой смирительной рубашкой будет трудно ликвидировать дефицит финансирования бундесвера. "Придется ли нам резать бюджет на социальные нужды? Упразднять долговой тормоз? Повышать налоги? — спрашивает один из министров. — Мы откладываем принятие решения, но надо что-то делать, идти на какие-то уступки. Нам просто не хватит денег".

Шольц в своей речи о Zeitenwende признал, наконец, истину, которая уже давно очевидна немецким генералам — что военный потенциал Германии опасно ослаблен.

В конце холодной войны бундесвер насчитывал полмиллиона личного состава. Это была одна из самых грозных и могущественных армий в Европе. Но в период с 1990 по 2019 годы ее численность сократилась на 60%.

Армия превратилась в осиротевшего ребенка, испытывая острую нехватку денежных средств. Военную технику ставили на консервацию, распродавали и отправляли на металлолом. Немецкий экономический институт провел исследование и сделал вывод, что в период с 1990 по начало 2020-х годов армия по стандартам НАТО недополучила по меньшей мере 394 миллиарда евро.

Шольц положил конец этой эпохе скупости. В конце 2022 года он похвастался, что у Германии скоро будет самая большая регулярная армия из всех европейских членов НАТО.

Писториус пошел еще дальше. Давая в ноябре прошлого года интервью, он заявил, что Германия должна стать "kriegstüchtig", то есть "силой, соответствующий требованиям военного времени", готовой и способной воевать. Пацифистское крыло его социал-демократической партии разразилось воплями протеста.

Кое-кого такая смена риторики изумляет. "Пять лет назад люди назвали бы Писториуса безумцем за использование такого слова, — говорит Хойсген. — А сейчас он самый популярный политик в Германии".

Но многие разочарованы. "Такая трансформация в рамках Zeitenwende — это трагедия, — говорит аналитик Майор. — Несмотря на все наши усилия, этого просто недостаточно".

Отчасти проблема состоит в том, что несмотря на все эти новые денежные вливания, бундесвер сегодня оснащен и вооружен даже хуже, чем до начала вооруженного конфликта на Украине. Германия отдала Киеву большое количество своей лучшей боевой техники и вооружений. И она до сих пор не знает, как и когда эта нехватка будет устранена.

Например, Германия передала Украине 14 бронированных самоходных гаубиц PzH 2000, которые являются одними из самых современных систем такого типа в мире. Но по действующим контрактам, на смену им будет закуплено всего 10 единиц. Пресс-секретарь министерства обороны сказал, что есть вариант купить для армии еще 18 таких орудий — "если позволят средства".

Между тем, планы замены пяти РСЗО Mars II, которые были поставлены на Украину, на пять пусковых установок PULS израильского производства продвигаются вперед со скоростью улитки. Бундестаг так пока и не утвердил эти закупки. Кроме того, могут уйти годы, прежде чем бундесвер получит замену своим 18 танкам "Леопард 2 А6", которые он передал Киеву.

Но гораздо более серьезная проблема — это долгосрочное финансирование. "Мы запускаем множество закупочных проектов, которые не будут завершены на тот момент, когда закончатся 100 миллиардов евро, — говорит представитель ХДС по обороне и внешней политике Йохан Вадефуль (Johann Wadephul). — Мы частично оплатим истребители F-35, частично боевые машины пехоты, частично новые корабли. Но оплатим не полностью. Поэтому финансирование необходимо будет продолжить".

Отсутствие ясности с финансированием — это серьезный недостаток в глазах производителей оружия. Они с большой неохотой инвестируют средства в новые производственные мощности, не имея гарантий будущих заказов. "Промышленность должна знать, что у нее будут покупатели. Это должен быть план на пять-десять лет с гарантией продажи", — говорит Штрак-Циммерман.

"Это особенно важно для малых и средних предприятий, которым нужна определенность, когда они нанимают больше людей или наращивают производство, — отмечает она. — Но сейчас в системе нет долгосрочных гарантий реализации".

Военные закупки тоже остаются существенной проблемой. Правительство Шольца протолкнуло новые меры по ускорению и упрощению различных процедур. Например, оно ограничило права проигравших участников торгов оспаривать результаты тендеров в судебном порядке. Писториус хвастается, что в прошлом году в комитет бундестага по обороне было представлено 55 заказов на военную технику по цене 25 миллионов евро и выше, что является рекордным показателем. Он прогнозирует, что в текущем году заказов будет еще больше.

"Мы действительно нажали на педаль газа", — заявил он в прошлом месяце, выступая на немецком телевидении.

Однако критики заявляют, что система по-прежнему слишком медлительна. "Не забывайте, что спустя год после речи Шольца о Zeitenwende промышленность заявляла о том, что не было подписано практически ни одного дополнительного контракта, — говорит старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Ульрика Франке (Ulrike Franke). — Почему-то даже сейчас мы вязнем в этом кошмаре бюрократических закупок".

Между тем, Писториус, пользующийся серьезной поддержкой канцлера, по-прежнему сталкивается с сопротивлением системы.

"Иногда кажется, что он сражается с ветряными мельницами, — говорит Франке. — На военный бюджет 2024 года он попросил дополнительно 10 миллиардов евро, а получил 1,7 миллиарда. Реальность не соответствует риторике".

Под вопросом и один из самых амбициозных планов Германии. Речь идет об отправке в Литву бригады численностью пять тысяч человек. Это будет первое после Второй мировой войны размещение немецких войск за границей на постоянное основе.

Эксперты говорят, что пока непонятно, как все это будет организовано Потенциальные новобранцы не понимают, где разместятся их семьи, где будут учиться их дети и где смогут работать их супруги и партнеры.

"Невозможно выполнить обещание об отправке боевой бронетанковой бригады… в Литву без дополнительного личного состава и техники, — заявил в прошлом месяце Писториусу во время парламентских дебатов депутат парламента от ХДС Маркус Грюбель (Markus Grübel). — Эта бригада пока недостаточно обеспечена финансовыми средствами. Поэтому обещание может быть нарушено".

Речь идет о главной проблеме Писториуса — о личном составе. Министерство обороны Германии к 2031 году намерено увеличить численность армии со 183 до 203 тысяч действующих военнослужащих. Но это колоссальная задача, особенно если принять во внимание стареющее население страны и усиливающуюся нехватку квалифицированных работников.

Даже сейчас ежегодно нужно заполнять 20 тысяч пустующих должностей, поскольку профессиональные военнослужащие и призывники-добровольцы (люди, остающиеся на сверхсрочную службу. — Прим. ИноСМИ) покидают ряды вооруженных сил, а служащие подолгу офицеры уходят в отставку. Статистика говорит о том, что количество желающих служить в армии снижается.

Между тем, требования к бундесверу будут только усиливаться. В прошлом году Германия предложила в рамках Новой модели вооруженных сил альянса в течение 30 дней с начала крупного конфликта предоставить в распоряжение НАТО 30 тысяч человек личного состава, а также 85 летательных аппаратов и кораблей. Но как говорит Вадефуль, найти такое количество людей и выполнить данное обещание будет "исключительно трудно". Между тем, Россия на всем протяжении вооруженного конфликта с Украиной наглядно демонстрирует свою способность призывать на службу огромные, хотя и не бесконечные людские ресурсы.

"Надо признать честно: по боевой технике и личному составу мы от нее отстаем", — говорит про Россию Вадефуль.

Хольцдорф — это наглядный пример нехватки личного состава и масштаба задач, которые предстоит решать немецким военным.

В конце взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 километра трудится один-единственный строитель в ярком оранжевом комбинезоне, который видно издалека на фоне мрачно-серого бранденбургского неба. Он орудует лопатой, складывая в кучу твердую землю.

Комендант базы подполковник Саша Бляйбом (Sascha Bleibohm) не питает иллюзий относительно масштаба проблем, с которыми столкнется федеральное правительство во время реорганизации вооруженных сил Германии. Но он уверен, что Берлин не свернет с избранного пути.

"Должен сказать, что понадобится огромная сила воли со стороны политиков, чтобы добиться успеха, — говорит он. — Это признают все в войсках".

По мнению полковника Гюнча, Zeitenwende означает следующее: "Мы наконец-то оказались в таком положении, когда можем выполнять свою миссию — как сейчас, так и в будущем". Но свой оптимизм он сопровождает предостережением: "Безопасность бесплатной не бывает".