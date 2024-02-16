Республика Корея присоединилась к платформе доноров Украины

Также к этой группе присоединились Нидерланды, Норвегия и Швеция

СЕУЛ, 15 февраля. /ТАСС/. Республика Корея 14 февраля вступила в Межведомственную координационную платформу доноров Украины. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента.

Отмечается, что эта платформа представляет собой "консультативный орган" под руководством Группы семи, посвященный оказанию помощи в целях восстановления Украины. В это объединение также входят Европейская комиссия, Всемирный банк, Международный валютный фонд. Его работа была начата в январе 2023 года, уточняет администрация.

В Сеуле рассчитывают, что присоединение к платформе позволит расширить участие южнокорейских компаний в проектах по восстановлению. В администрации пояснили, что южнокорейская сторона сможет участвовать в консультациях между странами-донорами, на которые приходится "наибольший финансовый вклад" на реконструкцию Украины.

Для присоединения к платформе в качестве члена необходимо выделить или обязаться выделить $1 млрд Киеву. Президент Южной Кореи в сентябре 2023 года обещал дать $300 млн в качестве гуманитарной помощи и $2 млрд в качестве льготных кредитов. 14 февраля вместе с Республикой Корея в состав этой группы вошли Нидерланды, Норвегия и Швеция.