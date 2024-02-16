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ТАСС

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутники для слежения за гиперзвуковым оружием

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Запуск был осуществлен 15 февраля в 01:30 мск со стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Ракета Falcon 9 в рамках миссии USSF-124 Космических сил США стартовала на орбиту с группой новых американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет. Об этом в четверг сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в среду в 17:30 по времени Восточного времени США (в четверг в 01:30 мск) со стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее Министерство обороны США заявило, что намерено вывести на околоземную орбиту спутники, предназначенные для наблюдения за гиперзвуковым оружием. На околоземную орбиту планировалось вывести два спутника системы слежения за сверхзвуковыми и баллистическими ракетами HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), а также еще четыре военных разведывательных аппарата.

Спутники системы HBTSS позволят выявлять гиперзвуковые и баллистические ракеты, а также другие "перспективные средства поражения" раньше, чем это можно сделать при помощи наземных средств обнаружения. Ожидается, что в ближайшие несколько недель специалисты проведут серию испытаний и проверок с целью подтвердить штатное функционирование аппаратов. На дальнейшие испытания спутников на орбите отведено два года.

Разработку спутников для HBTSS ведут американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman. В январе 2021 года они получили от Пентагона на эти цели $122 млн и $155 млн соответственно. L3Harris Technologies в декабре 2021 года завершила разработку проекта и приступила к созданию образца нового спутника. Ранее это сделала Northrop Grumman. 

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
SpaceX
Проекты
ГЗЛА
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