Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение у берегов Приморья

Владивосток. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

Личный состав корветов выполнил переход в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины. Затем в ходе поисков экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, уклонявшуяся от преследования.

"Боевые корабли отработали тактические приемы поиска с поэтапным обнаружением и подачей сигнала о всплытии. После проведения поисковых действий и отказа подводной лодки "неприятеля" выполнять указанные требования, боевые расчеты корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину", - говорится в сообщении.

Экипажи надводных кораблей выполнили алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.