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Интерфакс-АВН

Корабли Тихоокеанского флота провели противолодочное учение у берегов Приморья

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Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Владивосток. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

Личный состав корветов выполнил переход в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины. Затем в ходе поисков экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, уклонявшуяся от преследования.

"Боевые корабли отработали тактические приемы поиска с поэтапным обнаружением и подачей сигнала о всплытии. После проведения поисковых действий и отказа подводной лодки "неприятеля" выполнять указанные требования, боевые расчеты корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину", - говорится в сообщении.

Экипажи надводных кораблей выполнили алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
ТОФ
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