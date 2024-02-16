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Разработчик оценил модернизационный потенциал комплекса «Пенициллин»

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Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © Фото : Ростех/Антон Тушин

Российский комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» обладает большими возможностями для дальнейшей модернизации. Такую оценку модернизационному потенциалу комплекса дали в НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника», передает ТАСС.

Отмечается, что специалисты НИИ «Вектор» постоянно находятся на связи с операторами комплекса, которые подтверждают его характеристики. «Комплекс "Пенициллин" по своим техническим возможностям является уникальным, имеет модернизационный потенциал и широкие возможности для дальнейшего совершенствования», — говорится в сообщении.

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» разработали специалисты НИИ «Вектор». Он предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также стартовых позиций зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» может одновременно корректировать огонь своей артиллерии. Он способен получить координаты одиночной цели менее чем за пять секунд.

В августе на форуме «Армия-2023» представили новую систему контрбатарейной борьбы, которую создали на основе комплекса разведки «Пенициллин» и комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А». Система позволяет обнаруживать позиции артиллерии противника на расстоянии до 38 километров.

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
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