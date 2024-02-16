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ТАСС

В СТЦ сообщили о кратном увеличении выпуска беспилотников "Орлан-10" и "Орлан-30"

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БЛА "Орлан-30"
БЛА "Орлан-30".
Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

В будущем планируется производство новейших беспилотных летательных аппаратов этой линейки, рассказал генеральный конструктор организации Роман Иванов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Специальный технологический центр" (СТЦ) кратно увеличил производство многофункциональных беспилотных летательных комплексов "Орлан-10" и "Орлан-30" относительно 2021 года. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный конструктор организации Роман Иванов.

"Стояла задача кратно увеличить производство наших аппаратов. Выпуск "Орлана-10" увеличился в 3-4 раза, по "Орлану-30" выпуск увеличился до 25 раз относительно 2021 года. Поэтому это тоже высокий результат", - сказал Иванов.

По словам генконструктора СТЦ, в будущем организация планирует выпуск новейших беспилотных летательных аппаратов линейки "Орлан". "<…> Технические задания, документы секретны, поэтому какие-то подробности я навряд ли могу рассказать, но фактически есть видение Минобороны РФ и заказчика, какая техника ему нужна. И, исходя из этого, мы реализуем потребности заказчика. Будут и самолетные, и коптерные решения, и, возможно, еще какие-то вещи, которые скоро или не очень скоро появятся. Это работа на годы", - заявил Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас усилия предприятия направлены на наращивание, выпуск и модернизацию серийной продукции. "<…> разрабатывать какие-то новые вещи особенно не получается. СТЦ выпускает очень большой объем техники, которая должна сегодня работать хорошо", - заявил генконструктор организации.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

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