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ТАСС

Генконструктор СТЦ заявил, что Украина пытается копировать российский беспилотник "Орлан"

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БПЛА "Орлан-10У" ВС РФ в зоне проведения СВО
БПЛА "Орлан-10У" ВС РФ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Роман Иванов подчеркнул, что украинские копии "проигрываю в сравнении с оригиналом", так как основные технические решения очень сложные

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Украина пытается скопировать российский многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", активно применяющийся Вооруженными силами РФ в спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный конструктор компании-разработчика "Специальный технологический центр" (СТЦ) Роман Иванов.

"У СТЦ были попытки выпускать "Орланы" на других предприятиях. Ни у одной из фирм не получилось добиться таких же результатов. Этих попыток было три-четыре в России, и сейчас я уже знаю о трех попытках на Украине. Макет условно "Орлана-10" появился в экспозиции чешско-украинской фирмы на недавней выставке в Абу-Даби. Будем смотреть, что у них получится. Вероятно, скоро эти аппараты привезут к нам, потому что они начинают воевать против России и попадают к нам в качестве трофеев", - сказал Иванов.

По его словам, полученные украинские копии "Орлана" проигрывают в сравнении с оригиналом. "На удивление, если раньше еще как-то пытались привнести что-то свое, то здесь просто в лоб все наши стратегические базовые решения полностью перекочевали в новые самолеты. <…> Ситуация заключается в том, что основные технические решения очень сложные, и, даже имея всю техническую документацию и наш авторский надзор, эти решения сложно повторить. Поэтому то, что "Орланы" копируют - это значит, что у них не хватает компетенций на собственную полную разработку техники и они не могут превзойти Россию. Повторяют, но это будет копия, которая однозначно хуже оригинала", - заявил Иванов.

"Орлан-10" - многофункциональный разведывательный беспилотный комплекс. Ранее сообщалось, что аппарат также применяется в зоне спецоперации в ударном варианте.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

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