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ТАСС

Эксперт назвал ошибкой Евросоюза поддержку военного конфликта на Украине

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо считает, что ведущие государства ЕС "тешат себя ложной иллюзией, что они могут победить Россию"

БУДАПЕШТ, 15 февраля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза допускает ошибку, поддерживая продолжение военных действий на Украине, потому что Россия показала, что готова к серьезному компромиссу. Такое мнение высказал руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС украинский конфликт.

"Я считаю неправильным, что нынешнее руководство ЕС продолжает войну вместо того, чтобы прийти к соглашению с Россией", - сказал венгерский политолог. Он выразил мнение, что в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин показал, что "Россия готова к серьезному компромиссу по Украине".

"Думаю, что ведущие государства Евросоюза - Германия и Франция, а также руководство ЕС уже тешат себя ложной иллюзией, что они могут победить Россию. ЕС классифицирует победу Украины над Россией как "стратегический интерес" и подчиняет другие цели сообщества цели войны. Наши народы расплачиваются за эту войну. Санкции влияют на уровень жизни наших народов. И что самое серьезное, нынешнее руководство ЕС приносит украинский народ в жертву на алтарь своих эгоистичных интересов. Давайте не будем забывать, что почти полмиллиона украинских солдат погибли на этой войне, которая 24 февраля вступит в свой третий год", - отметил Шимо.

Отвечая на вопрос, каким могло бы быть его послание западным лидерам, руководитель "Венгерского круга мира", сказал: "Венгрия и венгерский народ хотят жить в мире и иметь хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Мы не заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. В наших интересах, чтобы очаг войны вдоль наших границ был ликвидирован. Но для того, чтобы это произошло, необходимо признать, что другие тоже существуют, у других тоже есть интересы безопасности, и с ними надо идти на компромиссы ради собственных интересов".

Шимо считает, что ответственные политики должны думать об интересах своей страны в целом и большинства ее граждан, а не руководствоваться "эгоистичными материальными интересами узкой элиты". "Я знаю, что это нелегко, но это необходимо для примирения Востока и Запада", - подчеркнул эксперт.

Карлсон после интервью Путина, которое было опубликовано в ночь на 9 февраля, сообщил, что поговорил с президентом России еще и в неофициальной обстановке. По итогам этого разговора американский журналист сделал вывод, что Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. В интервью Карлсону глава государства заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога в целях урегулирования украинского конфликта, но после срыва переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг. 

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Венгрия
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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