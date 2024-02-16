NYT: слова об угрозе США используют, чтобы убедить Конгресс одобрить помощь Украине

Как пишет газета, сделавший соответствующее заявление республиканец Майк Тернер является сторонником увеличения финансирования Киева

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо), заявивший о "серьезной угрозы национальной безопасности", пытается оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины. Об этом сообщила в среду газета The New Tork Times со ссылкой на официальных лиц.

По их словам, Тернер вероятно, хотел "оказать давление" на Палату представителей, чтобы законодатели приняли запрос на дополнительное финансирование Украины. Как отмечает издание, он является ярым сторонником увеличения финансирования Украины и недавно даже посетил Киев.

Ранее телекомпания ABC сообщила, некая угроза нацбезопасности может быть связна с планами России размесить ядерное оружие в космосе.

Как указывают The New Tork Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах России и этот проект "еще находится в стадии разработки". Поэтому, как подчеркнули официальные лица, такие планы не представляют серьезной угрозы ни США, ни их европейским союзникам.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля проведет брифинг для нескольких ключевых законодателей в Палате представителей Конгресса для обсуждения якобы имеющейся угрозы национальной безопасности страны. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) заявил, что не видит причин для "публичной тревоги".

Помощь Украине

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Во вторник Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Джонсон указал в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис, который, по его словам, является "наиболее серьезной проблемой", стоящей перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей.