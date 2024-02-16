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ТАСС

Источник назвал сроки начала госиспытания лазерной полигонной системы "Стретта"

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Основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино
Основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Вадим Савицкий / Министерство обороны Российской Федерации

Они стартуют ориентировочно с 1 апреля, указал собеседник агентства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания лазерной полигонной системы "Стретта" начнутся ориентировочно в апреле 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.

"Госиспытания системы "Стретта" планируется начать с 1 апреля текущего года, они продлятся примерно три месяца", - уточнил он. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на разработку системы "Стретта", которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. Собеседник агентства тогда отметил, что лазерные имитаторы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов. Он также подчеркивал, что в рамках ОКР будет создано программное обеспечение, которое позволит детально проанализировать действия военных и их ошибки в ходе тренировок на лазерном полигоне.

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку системы "Стретта" был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок. Как следовало из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны были завершиться в ноябре 2021 года. Ранее Минобороны РФ хотело оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России. 

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Страны
Россия
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
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