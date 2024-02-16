Отвержение ударов: военные аэродромы проверили на прочность

Российские войска отработали восстановление авиабаз после массированных атак

Российские военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам. На специальных учениях отрабатывалось заделывание воронок, восстановление взлетно-посадочных полос и капониров, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ. Маневры прошли сразу в нескольких регионах на западном и южном стратегическом направлениях. Тренировки по восстановлению аэродромов особенно актуальны из-за регулярных атак украинских беспилотников на эти объекты, полагают эксперты. По их мнению, не стоит недооценивать и угрозу со стороны НАТО, силы которого активизировались у российских границ.

В исправном виде

Спецподразделения Российской армии отработали восстановление военных аэродромов после массированных ударов, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Они заделывали воронки, отстраивали взлетно-посадочные полосы и капониры. Учения прошли сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном стратегических направлениях. К ним привлекались инженерно-саперные подразделения. Учитывался опыт специальной военной операции, отметили наши собеседники.

— По опыту СВО можно учесть много моментов: как защищать самолеты от тех же беспилотников, как их укрывать, как обеспечивать аэродромы средствами радиоэлектронной борьбы, — пояснил военный эксперт Василий Дандыкин. — В этих вопросах накоплен богатейший опыт, и его надо закреплять на учениях.

Учения НАТО Источник изображения: Фото: AP Photo/Ana Brigida

Следует принимать во внимание и военную активность НАТО. Есть явные признаки того, что идет прощупывание возможностей России: проводится разведка, разворачиваются войска, Польша наращивает армию до 300 тыс. человек, добавил эксперт.

— Мы должны учитывать и то, что у наших границ прямо сейчас проходят маневры НАТО с участием 90 тыс. человек, большого числа кораблей и самолетов (Steadfast Defender 2024. — «Известия»), — рассказал Василий Дандыкин. — Они и в Арктике активизировались. А там тоже наши аэродромы — мы их разворачиваем, восстанавливаем, приходим туда, откуда раньше уходили. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Недруги говорят, что они всё это делают «для отражения агрессии России», но на самом деле подразумевается другое.

Справка «Известий» Крупнейшие за последние десятилетия маневры стран НАТО Steadfast Defender 2024 начались 24 января. Они проходят в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них задействованы около 90 тыс. военнослужащих, десятки кораблей и самолетов. Как сообщалось, в ходе учений должен отрабатываться сценарий нападения России на одного из союзников.

У аэродромной службы есть техника, подразделения, которые должны оперативно восстановить взлетно-посадочную полосу, в случае пожара уводить авиационную технику, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Военный аэродром в Приморье Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Такие учения должны проводиться на регулярной основе, как у моряков — учения по борьбе за живучесть корабля, — полагает он. — Эти маневры актуальны всегда. Если ими не заниматься, будем наступать на те же грабли. Сегодня Украина пытается атаковать российские аэродромы беспилотниками. А вдруг в будущем мы с НАТО столкнемся? Они постараются уничтожить аэродромы первым же ударом. Поэтому у ВКС есть запасные аэродромы, аэродромы подскока. Всё это хозяйство должно содержаться в исправном виде.

Регулярные атаки

После начала специальной военной операции Киев регулярно использует беспилотники для атак на российские города и объекты инфраструктуры. Неоднократно под ударом оказывались аэродромы в разных регионах.

Еще в декабре 2022 года украинские беспилотники атаковали аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Как сообщали в Минобороны России, трое военнослужащих получили смертельные ранения, еще четверо были доставлены в больницы. Кроме того, в результате падения и взрыва подбитых беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Военный ВСУ устанавливает взрывное устройство на дрон Источник изображения: Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

В начале марта 2023 года группа из десяти украинских беспилотников атаковала Крым. Основной удар оказался направлен на аэродром в городе Саки. Средства ПВО России сбили шесть ударных дронов ВФУ, еще четыре вывели из строя комплексы радиоэлектронной борьбы.

19 августа прошлого года беспилотник атаковал военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области. Возникло возгорание на стоянке самолетов, один из них был поврежден, обошлось без пострадавших. Беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия.

В ночь на 30 августа 2023 года беспилотники совершили массовую атаку на пять регионов в Центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.

22 января этого года российское военное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Один из них пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит.

Аэродром на острове Средний в архипелаге Северная Земля Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В последние годы Министерство обороны уделяет внимание развитию и укреплению аэродромов. В частности, оно развернуло комплексную реконструкцию северных аэродромов на материке и заполярных островах. Один из самых крупных проектов — преобразование в круглогодичную базы Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Из-за крайне сурового климата на этом самом северном в мире аэродроме возводятся отапливаемые ангары для хранения и обслуживания воздушной техники. В поселке Тикси строится городок для размещения новой дивизии противовоздушной обороны, вооруженной зенитными ракетными системами С-300.

В декабре прошлого года главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в арктической зоне выполняется комплекс мероприятий по восстановлению аэродромной сети. Реконструируются аэродромы, которые могут всесезонно использоваться военной и гражданской авиацией.

Роман Крецул

Алексей Михайлов

Андрей Федоров