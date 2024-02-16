Киеву нужна новая стратегия, а не просто рокировка в военном руководстве (Asia Times, Гонконг)

Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, четверг, 30 ноября 2023 года.

AT: рокировка в военном руководстве не принесет Киеву успехов на поле боя

Рокировка в украинском военном руководстве не поможет Киеву в достижении его целей на поле боя, пишет AT. ВСУ нужна новая стратегия, а не смена главкома. А выбор кандидатуры Сырского указывает на то, что провалы прошлого года так ничему Зеленского и не научили, подчеркивается в статье.

Штефан Вольф (Stefan Wolff), Татьяна Маляренко (Tetyana Malyarenko)

Недавнее отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ на какое-то время положила конец публичным разногласиям между крайне популярным “железным генералом” и президентом Зеленским.

Но она не ответила на основополагающий вопрос: какой должна быть стратегия победы (или хотя бы выживания) в конфликте с Россией, который длится уже почти два года.

У проблемы есть несколько составляющих, выходящих за рамки масштабных перестановок в военном руководстве. Более широкая картина, которая и определит исход конфликта (а с ним и будущее Украины, а также контуры европейского и международного порядка безопасности) включает в себя четыре основных фактора. Чтобы понять настоящие и, что еще важнее, будущие трудности Украины и ее западных партнеров, их необходимо анализировать в совокупности.

Во-первых, провал украинского контрнаступления 2023 года и усугубляющийся нажим на передовые части ВСУ и украинский тыл поставили под серьезный вопрос шансы Киева на победу. Это тем актуальнее, если под победой Украины мы понимаем принуждение России к полному выводу войск со всех территорий, занятых с 2014 года.

Надвигающаяся сдача Авдеевки, города примерно в 20 километрах к западу от Донецка, предполагает, что в битве на истощение против безжалостного противника с превосходящими ресурсами Киеву в итоге уготована более слабая позиция.

Подобно потере Артемовска (Бахмута) в мае 2023 года или Соледара в январе 2023 года, это будет скорее символическое, чем стратегическое поражение Украины. Для России же победа окажется пирровой — как и взятие все того же Артемовска.

Но в совокупности и в свете провального контрнаступления 2023 года это уже не просто символические поражения, а реальные и притом крайне болезненные потери финансовых средств, живой силы и военной техники.

Уволив Залужного, Зеленский явно попытался возложить на него вину за обманутые надежды прошлого года. Но, что еще тревожнее, это говорит о том, что президент не выучил уроки этих неудач.

Одно то, что новый главнокомандующий Александр Сырский причастен к ряду поражений, принесших ВСУ крупнейшие потери и величайший урон (в том числе в битве за Артемовск), не сулит столь насущно необходимых перемен в украинской стратегии.

К его чести, Сырский также руководил обороной Киева в первые дни войны в 2022 году и успешным контрнаступлением следующим летом, в результате которого Украина отбила значительную территорию сначала вокруг Харькова на севере, а затем еще и Херсон на юге.

Но, что показательно, именно после этих успехов Россия приступила к первой волне мобилизации и перевела экономику в военный режим.

Ослабление международной поддержки

Второй ключевой фактор, который следует учитывать, заключается в том, что боевые успехи ВСУ в 2022 году пришлись на момент, когда поддержка со стороны Запада была на пике. Эти времена давно прошли. И это четко проявилось в затяжных баталиях в Конгрессе по поводу дополнительной военной помощи Украине.

Не менее тревожны и комментарии бывшего президента (и, очевидно, кандидата от республиканцев на выборах 2024 года) Дональда Трампа, который явственно дал понять, что в случае переизбрания в ноябре не намерен следовать курсом НАТО.

ЕС же, несмотря на отдельных недоброжелателей, по-прежнему твердо привержен поддержке Украины. Это стало ясно после недавнего соглашения о новом пакете финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро (53,8 миллиарда долларов) до 2027 года.

Но эти средства едва покроют бюджетный дефицит Украины — не говоря уже об опасной перспективе, что военная помощь США иссякнет совсем. В сочетании с сокращением внутреннего мобилизационного ресурса Украины это означает, что продолжать боевые действия придется в гораздо более тяжелых условиях, чем в первые два года.

Военная усталость

Тем временем украинское общество все сильнее одолевает военная усталость. Поддерживать военные действия на нынешнем уровне мешают неудачи на поле боя, экономический спад, падение условий жизни, коррупция и масштабы человеческих жертв (причем как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения). Это тем важнее, если целью остается возвращение всех земель, занятых Россией с 2014 года.

Чтобы подкрепить эту стратегию, 6 февраля украинский парламент принял после ряда поправок закон о мобилизации. Он подразумевает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, обязательные цифровые сертификаты и электронные повестки, а также ужесточение наказаний для уклонистов — это еще одно свидетельство, что энтузиазм украинского общества к продолжению военной кампании угасает.

Наряду с очередным продлением военного положения на 90 дней и рядом финансовых мер, призванных ужесточить контроль правительства над экономикой, драконовские положения нового закона о мобилизации лишь усугубляют чувство неуверенности в политическом курсе Украины.

Президентский срок Зеленского истекает в мае 2024 года, а новые парламентские выборы должны состояться осенью. Хотя общепризнано, что в настоящее время выборы практически невозможны, легитимность как президента, так и парламента по истечении отпущенных конституцией сроков окажется под вопросом.

В итоге разбираться предстоит Конституционному суду. Но это не помешало внутриукраинским противникам лично Зеленского и его политической партии “Слуга народа” давить на президента, чтобы тот согласился на создание правительства национального единства.

Учитывая низкую популярность этой оппозиции, ассоциируемой прежде всего с бывшим президентом Петром Порошенко, которого Зеленский убедительно победил на выборах в 2019 году, едва ли на это есть общественный спрос. Однако это сигнализирует о дальнейших политических потрясениях в момент, когда Украине нужнее всего единство.

Усилит ли увольнение Залужного политическую оппозицию или, наоборот ослабит, неясно. В краткосрочной перспективе это наверняка пойдет на пользу Зеленскому, чья популярность по-прежнему затмевает Порошенко. Однако поскольку отставка Залужного не сопровождалась сигналами о разительной смене военной стратегии Украины, со стороны Зеленского это маневр крайне рискованный.

Даже сохранение нынешнего курса потребует от украинцев еще больших жертв. Альтернатива, которую предлагает Зеленский, привязана к целому ряду неопределенных результатов, которые к тому же сами зависят от факторов, неподвластных украинскому президенту.

Штефан Вольф — профессор международной безопасности Бирмингемского университета

Татьяна Маляренко — профессор международных отношений по программе Жана Монне, профессор европейской безопасности Одесской юридической академии