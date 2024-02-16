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ТАСС

В Киеве заявили, что блокирование КПП на госгранице сказывается на финансировании ВСУ

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: AP Photo/ Nicolae Dumitrache

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк также добавил, что мобилизация в стране "тяжело идет"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что блокирование пограничных переходов на государственной границе Украины, в частности, подобные действия польских фермеров, пагубно сказывается на финансировании Вооруженных сил Украины.

"Можем сказать, что любые блокирования каких-либо переходов с Украиной - это опять-таки влияние на обороноспособность Украины. <...> Проводим переговоры на уровне кабинетов министров Украины, например, и Польши и, безусловно, обсуждаем эту проблему", - сказал он в эфире телеканала "Рада" отметив, что в ходе переговоров стороны обсуждают транзит украинской сельскохозяйственной продукции и вопрос закрытых погранпереходов, так как это "ограничивает возможности финансирования армии, вооруженных сил".

Помимо этого Подоляк заявил, что мобилизационные мероприятия на Украине идут тяжело. "У нас тяжело идет мобилизация, но между тем у нас она есть, и Украина эффективно воюет два года".

С ноября 2023 года польские перевозчики периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В последние дни к блокированию границы подключились и польские фермеры, выступающие против импорта украинской аграрной продукции - забастовка объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 

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