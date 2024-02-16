Чехия присоединится к международной коалиции по разминированию Украины

Министр обороны страны Яна Чернохова предложила в 2024 году обучить несколько десятков украинских саперов

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Чехия присоединится к состоящей из 20 стран коалиции по разминированию Украины. Со ссылкой на министерство обороны республики об этом сообщило информационное агентство CTK.

Соглашение о намерении создать международную коалицию подписала в Брюсселе министр обороны Чехии Яна Чернохова. "На Украине вследствие войны заминированы значительные территории. Чехия предлагает в текущем году обучить несколько десятков украинских саперов", - привело ее слова агентство.

Страны - участницы коалиции, которую возглавляет Литва, намерены помогать Украине в разминировании территории направлением финансовых средств, материальными дарами и обучением саперов.