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ТАСС

Чехия присоединится к международной коалиции по разминированию Украины

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Яна Чернохова
Яна Чернохова.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Министр обороны страны Яна Чернохова предложила в 2024 году обучить несколько десятков украинских саперов

ПРАГА, 14 февраля. /ТАСС/. Чехия присоединится к состоящей из 20 стран коалиции по разминированию Украины. Со ссылкой на министерство обороны республики об этом сообщило информационное агентство CTK.

Соглашение о намерении создать международную коалицию подписала в Брюсселе министр обороны Чехии Яна Чернохова. "На Украине вследствие войны заминированы значительные территории. Чехия предлагает в текущем году обучить несколько десятков украинских саперов", - привело ее слова агентство.

Страны - участницы коалиции, которую возглавляет Литва, намерены помогать Украине в разминировании территории направлением финансовых средств, материальными дарами и обучением саперов. 

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Страны
Литва
Украина
Чехия
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