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ТАСС

Дания поможет Украине в области разминирования и поставок беспилотников

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Дания вошла в состав коалиции стран во главе с Литвой, оказывающих помощь в разминировании, чтобы повысить инженерно-саперные возможности украинской армии

СТОКГОЛЬМ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Дании Труэльс Лунд Поульсен подписал на проходящей в Брюсселе встрече глав военных ведомств стран НАТО декларацию о намерениях в отношении продолжения оказания помощи Украине в разминировании территории. Об этом сообщает Минобороны королевства.

Дания вошла в состав коалиции стран во главе с Литвой, оказывающих помощь в разминировании, чтобы повысить инженерно-саперные возможности украинской армии, отмечается в пресс-релизе.

Министр обороны Дании также подписал декларацию о намерениях в отношении участия в "дроновой" коалиции во главе с Латвией в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG), цель которой - наращивание поставок Украине беспилотников. В состав UDCG входят более 50 стран, которые поддерживают Киев "различными формами военной помощи". 

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Дания
Латвия
Литва
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Проекты
NATO
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