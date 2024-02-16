Дания поможет Украине в области разминирования и поставок беспилотников

Дания вошла в состав коалиции стран во главе с Литвой, оказывающих помощь в разминировании, чтобы повысить инженерно-саперные возможности украинской армии

СТОКГОЛЬМ, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Дании Труэльс Лунд Поульсен подписал на проходящей в Брюсселе встрече глав военных ведомств стран НАТО декларацию о намерениях в отношении продолжения оказания помощи Украине в разминировании территории. Об этом сообщает Минобороны королевства.

Дания вошла в состав коалиции стран во главе с Литвой, оказывающих помощь в разминировании, чтобы повысить инженерно-саперные возможности украинской армии, отмечается в пресс-релизе.

Министр обороны Дании также подписал декларацию о намерениях в отношении участия в "дроновой" коалиции во главе с Латвией в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG), цель которой - наращивание поставок Украине беспилотников. В состав UDCG входят более 50 стран, которые поддерживают Киев "различными формами военной помощи".