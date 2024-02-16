Испания заявила, что вскоре направит Украине новую партию бронетранспортеров

Глава Минобороны королевства Маргарита Роблес приняла участие в режиме видеоконференции в очередном заседании западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании отправит в ближайшее время Украине новую партию бронетранспортеров. Об этом говорится в заявлении Минобороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес приняла участие в режиме видеоконференции в очередном заседании западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву. Как отметили в Минобороны, "министр объявила о новой предстоящей отправке по морю [партии] машин M113", две из которых преобразованы в кареты скорой помощи, и других транспортных средств.

"Роблес также проинформировала об отправке различного вооружения для противовоздушной обороны, операций "воздух - воздух" и военно-морских операций", - уточняется в заявлении.