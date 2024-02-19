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В зону СВО поставят детекторы «Юрка»

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Партию из тысячи детекторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Юрка» поставят в зону проведения специальной военной операции (СВО) в феврале. Об этом сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Гагаринг», передает ТАСС.

«Мы поставили около одной тысячи детекторов дронов "Юрка" в зону СВО, изделие применяется уже в течение нескольких месяцев. Сначала была поставлена опытная партия, потом мелкая серия. В феврале в зону спецоперации планируется направить еще партию в размере тысячи детекторов дронов "Юрка"», — сказали в КБ.

По словам представителя организации, изделие исключает скрытый подлет гражданских коптеров к позициям бойцов. Это позволяет предупредить атаку. Он отметил, что изделие успешно применяют против квадрокоптеров Autel, DJI, а также FPV-дронов, которые работают в наблюдаемых частотах. «К сожалению, пока "Юрка" обнаруживает не все беспилотники, но следующая модификация изделия полностью закроет этот вопрос», — сказал собеседник агентства.

В КБ отметили, что российские военнослужащие рассказывают об эффективной работе детектора. Аппарат сигнализирует о приближении дрона противника и передает данные о его местонахождении. Это позволяет бойцу подготовиться к применению подавителя дронов, работе антидроновыми ружьями или стрелковым оружием, либо укрыться в убежище.

Отмечается, что детектор обладает преимуществами перед аналогичными изделиями на российском рынке. «"Юрка" видит дальше и видит больше видов дронов: все, что работает в наших частотах. Детектор способен обнаруживать дроны на расстоянии до 2,5 километра, тогда как аналогичные изделия работают на расстоянии до 1,5 километра. Это стопроцентно российская разработка, практически все комплектующие являются российскими. Изделие разрабатывается и собирается в России», — рассказали в организации.

В январе в компании 3mx сообщили, что в зоне СВО находится более трех тысяч российских детекторов «Булат», предназначенных для обнаружения и идентификации основных моделей используемых Вооруженными силами Украины дронов.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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