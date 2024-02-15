Завод «Москвич» готовится к переходу на сборку полного цикла

В настоящий момент завод «Москвич» активно готовится к переходу на мелкоузловую сборку. По технологии полного цикла будут собирать городские кроссоверы Москвич 3 и электромобили Москвич 3е, включая сварку и окраску кузовов. Переход на мелкоузловую сборку будет осуществлен в ближайшие пару месяцев.

В настоящий момент завод находится на первом этапе развития производства — на заводе идет крупноузловая сборка с постепенным повышением доли локализации. В автомобилях Москвич уже локализованы устройство вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе «Эра-ГЛОНАСС», технологические жидкости и различные аксессуары. В ближайшее время будет совершен переход на второй этап развития - мелкоузловую сборку.

С переходом на мелкоузловую сборку весь процесс производства автомобилей будет осуществляться на заводе «Москвич», включая сварку и окраску, а сборка автомобилей будет на еще более высоком уровне. Вместе с тем, увеличится количество комплектующих, из которых производится автомобиль - теперь будет осуществляться сборка из более чем 900 позиций (при крупноузловой сборке - около 50 позиций). Также с переходом на мелкоузловую сборку будет усилен контроль за входящим качеством комплектующих. Как результат - в производство поступают исключительно качественные детали, это касается как кузовных деталей, так и сборочных.

На заводе уже смонтирована новая, самая современная роботизированная система сварочного оборудования, которая специально создана для Москвича, и уже протестированы процессы сварки и окраски. На заводе уже интегрировали модели Москвич 3 и Москвич 3е в производственную линию, настроили роботов и прописали все программы. В данный момент на заводе ведется сборка и проверка качества предсерийных (тестовых) автомобилей, собранных по технологии мелкоузловой сборки - собрано уже более 50 автомобилей.

Вместе с тем, с переходом на мелкоузловую сборку у кроссовера Москвич 3 появится двухцветный кузов - верх черный, а низ в любом из пяти цветов, представленных в нашей линейке. Эта дополнительная опция для нашего покупателя стала возможной с переходом на собственную окраску.

Каждый день мы работаем над улучшением и автоматизацией процессов на заводе, а следовательно, над улучшением качества производимых нами автомобилей. Мы предъявляем строгие требования к геометрии кузова и технологии сварки, качеству окраски и сборки, проверяем качество всех комплектующих и применяемых материалов. Наши стандарты по контролю критических параметров и качеству - на самом высоком уровне. Основная цель нашей работы - наши клиенты должны получать современные надежные и качественные автомобили.