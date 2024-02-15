Первая отечественной базовая станция сотовой связи GSM/LTE прошла испытания

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Булат» (входит в структуру «Ростелекома») завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца базовой станции. С декабря 2023 года 20 изделий были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи.

Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала базовых станций расчетным, требуемого качества мобильного голосового соединения и доступности услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сообщает пресс-центр «Ростелекома».

Базовая станция GSM/LTE-1800 выйдет в серийное производство уже в 2024 году, говорится в сообщении со ссылкой на руководителя компании «Булат» Александра Комарова. Также отмечается, что форвардный контракт между компаниями «Булат» и «Ростелеком» на поставку до 17 тысяч базовых станций до 2026 года был заключен еще в декабре 2022 года.