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Первая отечественной базовая станция сотовой связи GSM/LTE прошла испытания

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Изделие «БУЛАТ»
Изделие «БУЛАТ».
Источник изображения: Скриншот видеопрезентации «БУЛАТ»

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Булат» (входит в структуру «Ростелекома») завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца базовой станции. С декабря 2023 года 20 изделий были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи.

Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала базовых станций расчетным, требуемого качества мобильного голосового соединения и доступности услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сообщает пресс-центр «Ростелекома».

Базовая станция GSM/LTE-1800 выйдет в серийное производство уже в 2024 году, говорится в сообщении со ссылкой на руководителя компании «Булат» Александра Комарова. Также отмечается, что форвардный контракт между компаниями «Булат» и «Ростелеком» на поставку до 17 тысяч базовых станций до 2026 года был заключен еще в декабре 2022 года.

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