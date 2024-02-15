Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?.

Как известно, широко разрекламированные учения НАТО Steadfast Defender-24 запланировано проводить в координации с национальными учениями стран-участниц блока. Например, Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (центральный элемент Сил реагирования альянса, создан в 2014 году после крымских событий) будет развернута в Польше и интегрирована в польские учения Dragon-24.

Примечательно, что польские манёвры начинаются практически сразу же после того, как в России и Беларуси отпразднуют День защитника Отечества – 25 февраля. В них примут участие 15 тыс. польских военных и 5 тыс. из США, и других стран НАТО. В учениях будет задействовано более 3,5 тыс. единиц военной техники, в том числе американские, испанские и французские ББМ. Основными силами, которые представят польских военных и примут участие в учениях, станут подразделения и воинские части 11-й Любушской танковой дивизии, кроме неё будут задействованы подразделения спецназа, ВВС, ВМС и территориальной обороны.

Официальные представители Войска Польского утверждают, что Dragon-24 – это «проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера». По их словам, учения предполагают «отражение массированного военного вторжения с востока силами объединенных контингентов Польши, Германии, США, Франции, Испании и Турции».

Вместе с тем «специализация» участников учения, а также имеющаяся информация о запланированной отработке мероприятий по форсированию Вислы в ходе манёвров, позволяют усомниться в «оборонительном» характере Dragon-24. В целом же, информация о польских учениях полностью соответствует контексту вокруг «самых крупных манёвров НАТО».

Руководство альянса, напустив «тумана войны» во время анонса Steadfast Defender-24, впоследствии открыто призналось, что учения направлены против России – «они призваны проверить обороноспособность альянса перед лицом войны, развязанной Россией против Украины». «Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок», – заявил верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В последнее время, как только звучат слова о защите «американских ценностей и основанного на правилах международного порядка», следует понимать, что речь идёт о конфронтации коллективного Запада и России, возглавившей мировое большинство, не желающее больше жить по придуманным англосаксами правилам.

Естественно, что из Москвы доносятся совсем иные мнения относительно натовских учений. В Кремле, комментируя информацию о начавшихся Steadfast Defender 2024, считают, что они знаменуют «окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией». Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя заявления западных чиновников о якобы имеющихся планах российского нападения на НАТО, отметил, что «это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России». В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что у России «нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать».

Среди множества суждений о натовских манёврах хочется отметить одно интересное мнение. Директор российского Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов, говоря о Steadfast Defender 2024, напомнил: «Концепция «петля анаконды» Збигнева Бжезинского предполагает участие в военном конфликте против России Турции, Румынии и Болгарии». «А это значит, что в рамках этих учений НАТО пройдут отдельные элементы отработки переброски военной техники в эти страны, чтобы проверить логистику. И я не исключаю, что после учений данная техника осядет в Европе, а не вернется за океан», – подчеркнул он. Логично предположить, что подобный «манёвр» руководство НАТО может провернуть в любой стране-участнице альянса во время учений.

Возвращаясь к Dragon-2024, можно с высокой степенью вероятности предположить, что под прикрытием этих учений польскому военному руководству не составит большого труда организовать перемещение по всей территории Польши любого количества как личного состава, вооружения и техники, так и больших объемов военных грузов, не опасаясь разведок заинтересованных сторон. То есть, прибывшую из-за океана технику, оружие и боеприпасы несложно будет спрятать в польских ангарах, на складах, базах и арсеналах.

Кстати о складах.

Чуть более года назад для обеспечения польской ударной группировки, развернутой на белорусском направлении, с мая 2023 г. была отмечена массовая переброска содержимого складов с боеприпасами с запада на восток Польши – поближе к границе. Кроме того, вблизи н.п.Пёнки в июле прошлого года завершено строительство складов крупнейшего в Польше завода боеприпасов «Меско», которые, как утверждают источники, предназначены для использования в интересах оперативности действий и повышения мобильности подразделений 18-й мд Войска Польского – основной части упомянутой приграничной группировки. Помимо этого, в мае 2023 года сообщалось о строительстве ещё двух складов для боеприпасов вблизи городов Граево и Кольно, удалённых от белорусской границы на 70-110 км.

Получается, что ещё год назад польская военная логистика организовала перемещение боеприпасов на восток, обеспечивая их запасами ударную группировку, нацеленную на Беларусь, и, тем самым, освободила крупные склады и хранилища, размещённые главным образом в центральной части Польши. Теперь же, используя возможности, предоставленные проведением Dragon-2024, пустующие места хранения можно заполнить всем необходимым. Возникает вопрос: «Необходимым для чего»?

Так и напрашивается вывод, что всё это напоминает создание эшелонированных запасов материальных средств и боеприпасов. А это происходит обычно при оперативном и стратегическом развёртывании войск. В данном случае – Войска Польского и войск НАТО. Опять появляется вопрос: «Зачем»? Или это риторический вопрос?

Владимир Вуячич