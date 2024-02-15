Компании в Северной Америке сократили закупки роботов на 30% в 2023 году

Компании США, Канады и Мексики заказали примерно на треть меньше роботов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на данные отраслевой организации A3.

Абсолютное число купленных роботов – 31 159 штук. Падение фиксируется впервые за пять лет, в течение которых шёл постоянный рост продаж роботов, и это крупнейшее падение объёмов заказов с 2006 года. Наибольший спад закупок роботов зафиксирован в автомобилестроении, производстве продуктов питания и металлургии.

На ситуацию повлияли опасения участников рынка относительно замедления экономического роста и повышения учётных ставок (кредиты из-за этого становятся менее доступны — ред.)