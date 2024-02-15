Кэмерон ожидает скорого подписания соглашений о безопасности между Киевом и его союзниками

Глава МИД Великобритании вновь повторил свой призыв к членам Палаты представителей Конгресса США утвердить пакет финансовой помощи для Украины

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ожидает, что несколько стран, оказывающих поддержку Киеву, уже в ближайшие недели подпишут с ним соглашения о безопасности. Об этом бывший британской премьер (с 2010 по 2016 годы) заявил в авторской статье, опубликованной вашингтонской газетой The Hill.

"Британия стала первой страной, подписавшей двустороннее соглашение о безопасности с Киевом. Это пример, которому, как мы ожидаем, в ближайшие недели последуют еще несколько партнеров", - написал Кэмерон.

Он также вновь повторил свой призыв к членам Палаты представителей Конгресса США утвердить пакет финансовой помощи для Украины. "Отбросив все дипломатические любезности, я призываю Конгресс принять его", - отметил он.

Во вторник законопроект о выделении $95 млрд Украине, Израилю и Тайваню, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Киева, набрал достаточное для его утверждения количество голосов в ходе финального голосования в Сенате США. За законопроект проголосовали 70 сенаторов, против - 29. После одобрения в Сенате, согласно процедуре, законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты законодательного органа республиканец Майк Джонсон называл ранее предложение Сената "заведомо непроходным".