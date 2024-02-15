Песков заявил, что СВО стала войной против Запада

По словам пресс-секретаря президента РФ, вовлеченность западных стран может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине, это может затянуть специальную военную операцию, но не изменить ее ход, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может", - сказал он.