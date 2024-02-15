Bell начала наземные испытания будущего скоростного конвертоплана SPRINT X-plane

SPRINT X-plane

Один из крупнейших производителей вертолетов, американская компания Bell представила двухминутный видеоролик, отснятый во время отработки технологии высокоскоростного взлета и посадки HSVTOL на базе ВВС Холломан, штат Нью-Мексико.

На базе данной технологии предполагается создать летательный аппарат типа конвертоплана Osprey — SPRINT X-plane. Он будет взлетать вертикально, как Osprey, с помощью поворотных винтов с последующим переходом в горизонтальный полет. Однако после достижения определенной скорости винты (чтобы не создавать лишнего сопротивления) будут складываться, а полет будет продолжаться уже от реактивного двигателя.

SPRINT X-plane

SPRINT X-plane сможет развивать скорость до 900 км/ч и преодолевать расстояние до 370 км на высоте свыше 9000 м с полезной нагрузкой до 2,3 т, для чего предусмотрен вместительный грузовой отсек. Летательному аппарату не требуется ВПП, поэтому его предполагается использовать для переброски спецподразделений, а также во время стихийных бедствий в труднодоступных районах.

Александр Агеев