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Техкульт

Революционный «подводный змей» Dragon 12 начал выработку энергии для жителей Фарерских островов

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Minesto Dragon 12

Компания Minesto несколько дней назад завершила амбициозный и многообещающий проект в сфере альтернативной энергетики. Ее подводная установка для сбора энергии Dragon 12 мощностью 1,20 МВт не только запущена в работу, но и начала отдавать энергию в энергосистему Фарерских островов. В отличие от существующих проектов, компания применила нестандартный подход, что обернулось гораздо лучшей производительностью.

Внешне установка походит на гигантский военный беспилотник или воздушного змея. Она работает за счет использования подъемной силы, создаваемой восходящими приливными потоками. Благодаря этому Dragon 12 развивает скорости, которые превышают скорости подводных течений. Он «летает в воде», течения действуют на него так же, как действует ветер на воздушных змеев. Разработчики указывают на важное преимущество конструкции – энергия лунных приливов и отливов более предсказуема, чем энергия Солнца и ветра.

Minesto Dragon 12

Dragon весит 28 тонн, а размах его крыльев составляет 12 метров. Перед доставкой к месту установки его необходимо полностью разобрать. А вот установка не требует значительных усилий – достаточно сравнительно небольшой лодки и прочного донного троса. Стоимость 1 МВт энергии на момент запуска составит 108 долларов, но снизится до 54 долларов после того, как в энергосистему будет отдано первые 100 МВт. Фарерские острова, принадлежащие Дании, и архипелаг Северной Атлантики между Шотландией и Исландией являются идеальным районом для использования такой установки.

Александр Козырев


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Страны
Дания
Проекты
БПЛА
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