Келин заявил, что в британских СМИ отмечается эволюция взглядов на украинский конфликт

Посол России в Лондоне отметил, что The Times, The Spectator, The Guardian и другие издания в последнее время размещают статьи, в которых описываются проблемы, с которыми сталкиваются экономика и вооруженные силы Украины

ЛОНДОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. СМИ Великобритании начинают по-новому писать о положении дел на Украине и перспективах развития конфликта. Об этом в комментарии ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, по словам которого британские газеты при этом пока не готовы признать ошибочность выбранной Западом политики.

"Есть некоторая, хотя и небольшая эволюция в том, что пишут сейчас британские СМИ. Если раньше абсолютно все, что бы мы ни говорили официально или в интервью, объявлялось заведомой ложью и пропагандой, то теперь под давлением фактов, касающихся плачевного положения [дел] на Украине <…>, появились некоторые изменения", - заявил Келин, констатировав, что отмечаемая эволюция "пока половинчатая" из-за отсутствия понимания дальнейшей политики Запада у газетных обозревателей.

Посол указал, что The Times, The Spectator, The Guardian и другие британские издания в последнее время размещают статьи, в которых описываются проблемы, с которыми сталкиваются украинская экономика и вооруженные силы страны.

"Однако там нет главного в части выводов", - отметил посол. "Никто не осмеливается пока в прессе сказать, что боевые действия надо заканчивать, поскольку они ведут к поражению Украины, и чем дальше, тем более глубоким и серьезным будет это поражение. Написать это означало бы признать чудовищную, катастрофическую ошибку всей политики, которая велась не только украинским руководством, но и Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем, - всеми западными странами", - сказал Келин.

По оценкам российского дипломата, нынешний премьер Соединенного Королевства Риши Сунак будет до конца отстаивать необходимость продолжения конфликта.

"Потом, если, конечно, он проиграет выборы (в конце 2024 года - прим. ТАСС), эту горячую картофелину он просто перебросит лейбористам, а сам растворится в пространстве, как это сделал Борис Джонсон, который всю эту трагедию и затеял с подачи американцев", - указал Келин.

Реакция на интервью

В статье, посвященной интервью Келина, показанному во вторник Sky News, внешнеполитический обозреватель телеканала Доминик Уэгхорн отметил, что оно отражает "жестокую правду" ситуации, сложившейся вокруг Украины. По мнению журналиста, она состоит в том, что России "сошел с рук захват части соседней страны с помощью силы". Комментируя слова российского дипломата об успехах российских войск, оттесняющих ВСУ с территории Донбасса, а также росте ВПК и экономики РФ в условиях санкционного давления, Уэгхорн признал, что "это в целом верно, пусть и с некоторыми преувеличениями". По словам обозревателя, обозначенные послом факты подчеркивают опасность ситуации, в которой оказалась Украина без финансовой поддержки США, и должны "вызывать беспокойство на Западе".

"Украина не смогла отбросить захватчиков. Запад не смог наказать Россию за неспровоцированную агрессию. А теперь российские дипломаты говорят все более уверенным тоном", - написал Уэгхон, при этом обвинив Келина в том, что некоторые его заявления, особенно касающиеся восстановления Мариуполя, якобы звучат как "издевательство и насмешка над жертвами" конфликта".