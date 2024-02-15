Войти
Ростех

«СТАН» инвестирует в развитие инженерной школы СТАНКИНа

211
0
0
МГТУ «СТАНКИН»
МГТУ «СТАНКИН».
Источник изображения: ООО «СТАН»

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех в 2024 году инвестирует 55 млн рублей в развитие передовой инженерной школы «Технологическая база машиностроения» МГТУ «СТАНКИН». Финансирование будет направлено на создание инновационных решений в станкостроении с применением новых передовых технологий.

Холдинг «СТАН» выступает индустриальным партнером СТАНКИНа. Компания проинвестирует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, касающихся совместной разработки новейших образцов металлообрабатывающего оборудования и критически важных комплектующих для производства станков.

Передовая инженерная школа СТАНКИНа уже получила первоочередные опытно-конструкторские задачи от «СТАНа». В текущем году запланировано проектирование нового фрезерного станка с ЧПУ, а также ряда комплектующих. Важно, что к работе будут подключены зеркальные инженерные команды – это студенческие конструкторские бюро, которые будут работать в тесной связке с профессионалами.

По словам руководителя инженерной школы МГТУ «СТАНКИН» Рамиля Нежметдинова, сотрудничество университета с высокотехнологичными отечественными компаниями в области инженерного образования необходимо для обеспечения технологического суверенитета промышленности России в текущих условиях. Часть обучения в рамках проекта будет проходить на реальном производстве в регионах присутствия компании - индустриального партнера. Главная задача заключается в том, чтобы выпускники, которые пройдут обучение по новым программам, оставались работать в выбранном регионе, на предприятиях промышленного сектора экономики.

«Сотрудничество с нашими партнерами из МГТУ «СТАНКИН» в рамках передовых инженерных школ – один из важнейших инструментов для решения ключевой задачи станкостроения – кадрового обеспечения организаций отрасли. Мы рассчитываем, что реализация проекта ПИШ в перспективе ближайших нескольких лет позволит нам покрыть до 100% текущих кадровых потребностей наших предприятий в высококвалифицированном инженерно-техническом персонале», – отметил директор по персоналу и социальным вопросам холдинга «СТАН» Владимир Тарасов.

При участии Госкорпорации Ростех передовые инженерные школы открыты на базе 15 профильных вузов страны. При этом объем инвестиций в ПИШ, в их оснащение и реализацию исследовательских программ растет: если в 2023 году на развитие инженерных школ Госкорпорация направила более 730 млн рублей, то в 2024 году планируется уже более 1 млрд рублей.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был запущен в 2022 году с целью подготовки высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. На сегодняшний день его участниками являются 50 вузов страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СТАН
Похожие новости
18.12.2023
Управляющим директором Ростеха по станкостроению стал Семен Якубов
23.02.2023
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
07.07.2022
Ростех представил «умный цех» для промышленности
20.11.2017
«Инжиниринговый центр аддитивных технологий» на выставке «Металл-Экспо'2017»
25.11.2015
С прицелом на Киев
29.10.2015
Холдинг «Технодинамика» подтвердил готовность работать на международном рынке
24.03.2010
"Кризис - это иногда хорошо"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 07:40
  • 1
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 15.02 06:16
  • 402
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 05:47
  • 59213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 20:59
  • 15
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 14.02 16:38
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера
  • 13.02 10:55
  • 0
США ускоренно наращивают свое присутствие в Скандинавских странах. Подробности
  • 13.02 04:19
  • 7
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 12.02 23:05
  • 0
Об очередном переделе мира.
  • 12.02 21:41
  • 1
НАТО повышает оперативную готовность в Северной Европе