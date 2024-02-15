«СТАН» инвестирует в развитие инженерной школы СТАНКИНа

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех в 2024 году инвестирует 55 млн рублей в развитие передовой инженерной школы «Технологическая база машиностроения» МГТУ «СТАНКИН». Финансирование будет направлено на создание инновационных решений в станкостроении с применением новых передовых технологий.

Холдинг «СТАН» выступает индустриальным партнером СТАНКИНа. Компания проинвестирует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, касающихся совместной разработки новейших образцов металлообрабатывающего оборудования и критически важных комплектующих для производства станков.

Передовая инженерная школа СТАНКИНа уже получила первоочередные опытно-конструкторские задачи от «СТАНа». В текущем году запланировано проектирование нового фрезерного станка с ЧПУ, а также ряда комплектующих. Важно, что к работе будут подключены зеркальные инженерные команды – это студенческие конструкторские бюро, которые будут работать в тесной связке с профессионалами.

По словам руководителя инженерной школы МГТУ «СТАНКИН» Рамиля Нежметдинова, сотрудничество университета с высокотехнологичными отечественными компаниями в области инженерного образования необходимо для обеспечения технологического суверенитета промышленности России в текущих условиях. Часть обучения в рамках проекта будет проходить на реальном производстве в регионах присутствия компании - индустриального партнера. Главная задача заключается в том, чтобы выпускники, которые пройдут обучение по новым программам, оставались работать в выбранном регионе, на предприятиях промышленного сектора экономики.

«Сотрудничество с нашими партнерами из МГТУ «СТАНКИН» в рамках передовых инженерных школ – один из важнейших инструментов для решения ключевой задачи станкостроения – кадрового обеспечения организаций отрасли. Мы рассчитываем, что реализация проекта ПИШ в перспективе ближайших нескольких лет позволит нам покрыть до 100% текущих кадровых потребностей наших предприятий в высококвалифицированном инженерно-техническом персонале», – отметил директор по персоналу и социальным вопросам холдинга «СТАН» Владимир Тарасов.

При участии Госкорпорации Ростех передовые инженерные школы открыты на базе 15 профильных вузов страны. При этом объем инвестиций в ПИШ, в их оснащение и реализацию исследовательских программ растет: если в 2023 году на развитие инженерных школ Госкорпорация направила более 730 млн рублей, то в 2024 году планируется уже более 1 млрд рублей.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был запущен в 2022 году с целью подготовки высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет. На сегодняшний день его участниками являются 50 вузов страны.