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ТАСС

Украина рассчитывает получить четыре системы ПВО IRIS-T от Германии в 2024 году

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Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети
Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ФРГ предоставила стране Patriot

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Украина ожидает, что Германия в этом году передаст ей четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге, транслировавшемся агентством "Укринформ".

"Лидером поставок систем ПВО для нас является Германия. В этом году она должна поставить четыре системы IRIS-T, которые займут серьезную нишу в нашей противоракетной обороне. Германия также предоставила нам Patriot, обучала наших людей работе с ними", - сказал он.

Западные страны после начала специальной военной операции передали Киеву в том числе системы ПВО SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, однако украинские власти заявляют, что полученных комплексов недостаточно. Как ранее признавал Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных комплексов Patriot. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
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