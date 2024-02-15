В ВСУ заявили о дефиците ракет для западных ПВО

Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев ведет дискуссии с западными партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат на брифинге, транслировавшемся агентством "Укринформ".

"Про дефицит можно сказать, он всегда будет. С такими атаками, какие производила Россия с 29 декабря, мы тратим большой запас зенитных управляемых ракет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у украинских сил дефицит ракет ПВО.

Игнат добавил, что Киев ведет дискуссии с западными партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет. При этом представитель ВВС Украины не стал называть точное количество остающихся у ВСУ ракет, сославшись на то, что это секретная информация.

29 декабря 2023 года Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины и другой военной инфраструктуре.