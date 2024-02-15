WSJ: ВСУ экономят боеприпасы из-за сокращения военных поставок с Запада

По данным издания, у ВСУ наблюдается "дефицит танков, артиллерии" и другой техники в районе Авдеевки

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены экономить боеприпасы в условиях "снарядного голода" из-за снижения объемов поставок вооружений с Запада. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

"На каждые пять-семь выстрелов мы отвечаем всего одним. <...> Мы используем боеприпасы только в критической ситуации", - приводит газета слова украинских военнослужащих. По сведениям издания, у ВСУ также наблюдается "дефицит танков, артиллерии" и другой техники в районе Авдеевки. Сообщается, что солдаты ВСУ активно следят за американской внутренней политикой в надежде на поступление новых пакетов военной помощи.

Последний транш американской военной помощи Украине оценивался в $250 млн. Он был выделен в декабре 2023 года из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году. 13 февраля Сенат Конгресса США при поддержке ряда республиканцев принял законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. После одобрения в Сенате, согласно процедуре, законопроект поступает на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон ранее назвал этот документ "заведомо непроходным", поскольку в нем не затрагивается миграционный кризис на южной границе США, "наиболее серьезная проблема", стоящая перед страной. Впоследствии он также подтвердил, что не собирается в настоящее время выносить на голосование этот документ.